26 de mayo de 2026 Inicio
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Campeón en la Premier tras 22 años: cuál fue el rol de Gabriel Heinze en Arsenal

El argentino llegó esta temporada al club londinense y tuvo una labor fundamental en la obtención de la liga tras más de dos décadas.

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Gabriel Heinze y un trabajo clave para la consagración del Arsenal.

Gabriel Heinze y un trabajo clave para la consagración del Arsenal.

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  • Luego de su coronación en el 2004, Arsenal volvió a salir campeón de Inglaterra.
  • Gabriel Heinze se sumó al cuerpo técnico de los Gunners por pedido expreso del entrenador Mikel Arteta, ex compañero suyo en la época de jugador.
  • La llegada del “Gringo” potenció al equipo en la faceta defensiva.
  • Este sábado podrá sumar otro trofeo en la final de la UEFA Champions League frente al PSG.

Luego de años como director técnico y con experiencias exitosas en Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors y Atlanta United, Gabriel Heinze aceptó dejar de ser la cara de un cuerpo técnico para convertirse en un ayudante. El que lo convenció fue Mikel Arteta, ex colaborador de Guardiola en el City y ex compañero del Gringo en el PSG. El vasco está en la institución de Londres desde el 2019 y en las tres temporadas anteriores a esta salió subcampeón.

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Este año, el Arsenal dejó atrás los fantasmas de ediciones pasadas y pudo volver a gritar campeón. La última vez había sido de la mano de Arsène Wenger, que construyó un equipo que quedó invicto y que contaba con figuras como Thierry Henry y Dennis Bergkamp. Ahora, los dirigidos por Arteta tendrán la posibilidad de seguir haciendo historia y sumar un título que todavía falta en las vitrinas del club: la Champions League. La final será el próximo sábado y su rival será el último ganador del certamen, el PSG.

La llegada de Gabriel Heinze en julio de 2025 produjo cambios importantes en el funcionamiento interno del equipo. Asumió un rol central en los entrenamientos con trabajos de alta intensidad orientados principalmente al trabajo defensivo. Los ejercicios de uno contra uno, las correcciones tácticas permanentes y los movimientos específicos de marca forman parte de una metodología que comenzó a mostrar resultados en poco tiempo. En esta temporada, el Arsenal fue el equipo que menos goles recibió en las 5 grandes ligas europeas. Además, en Premier, fue el que tuvo más vallas en 0, el que recibió menos tarjetas amarillas y no concedió ningún penal a sus rivales.

Hienze líder
Heinze siendo protagonista en los entrenamientos del Arsenal.

Heinze siendo protagonista en los entrenamientos del Arsenal.

(26-5-2026 M) Campeón en la Premier tras 22 años: cuál fue el rol de Gabriel Heinze en el Arsenal

El Gringo llegó a un equipo que ya contaba con una estructura sólida y la potenció aún más. Trabaja principalmente con los defensores en los duelos individuales y en la lectura del juego. Es habitual verlo en los calentamientos previos a los partidos en ronda con los centrales practicando choques, cabezazos y otras situaciones. El Arsenal cuenta con una de las mejores, sino la mejor, duplas centrales del fútbol mundial, conformada por el brasileño Gabriel Magalhaes y el francés William Saliba.

“Es de gran ayuda, sobre todo para los defensores. Nos da energía porque siempre habla en voz alta, incluso en los entrenamientos, cuando hacemos cosas sencillas. Siempre habla, incluso por nada, habla. Habla mucho, y es bueno tenerlo cerca”, expresó Magalhaes.

Heinze práctica
El Gringo trabajando de manera individual con Gabriel Magalhaes.

El Gringo trabajando de manera individual con Gabriel Magalhaes.

Otro que elogió a Heinze fue el arquero David Raya, que nuevamente obtuvo el guante de oro tras ser el que más vallas invictas cosechó en la liga. El español dijo: “Nos da muchos cojones. Nos aprieta mucho, solo quiere lo mejor para el grupo, especialmente en la faceta defensiva. Nos da mucha energía, nos dice qué tenemos que hacer en cada partido, en dónde nos pueden hacer daño. Es muy importante para nosotros”.

Este sábado el Arsenal contará con la posibilidad de hacer mejor aún su temporada si consigue coronar en la final de la Champions ante el Paris Saint-Germain. En esta campaña europea, los Gunners son el equipo que menos goles recibió con solo 6 y además el que más vallas invictas acumula con 9. Enfrente tendrá al equipo que más goles anotó en la competición con 44 en 16 partidos jugados.

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