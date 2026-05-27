Las exportaciones pyme crecieron 32,6% y alcanzaron su mejor primer cuatrimestre en 13 años

Las ventas al exterior de las pequeñas y medianas empresas sumaron u$s3.557 millones, con alzas en todos los grandes rubros. Se destacó la suba de las operaciones de las microempresas, con un 61,9% interanual.

Las exportaciones de las pyme argentinas alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 su nivel más alto para ese período en 13 años , con ventas por u$s3.557 millones, lo que representó un crecimiento del 32,6% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y Mendoza por sequías, heladas y granizo

Según detalló el Ministerio de Economía , todos los grandes rubros mostraron subas durante el período analizado: las exportaciones de Combustibles y Energía aumentaron 101,1% , mientras que las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron 42,7%, las de Productos Primarios (PP) subieron 29,4% y las de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) avanzaron 17,5% .

Por tamaño de empresa, las ventas al exterior de las microempresas crecieron 61,9% , las de las pequeñas empresas aumentaron 36,8% y las de las medianas empresas se incrementaron 23,3% .

Entre los principales destinos, se destacó el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos con una suba del 103,5%, seguido por España con 62,9%, China con 47,7%, Uruguay con 14,8% y Brasil con 10,1% .

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En el primer cuatrimestre de 2026 las exportaciones de PyMEs sumaron USD3.557 millones, creciendo 32,6% en relación a los primeros cuatro meses de 2025, y alcanzando el mayor nivel para el período desde 2013

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Pymes impulsan una Ley de Salvataje Nacional para frenar despidos, aliviar costos y reactivar el consumo

Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un proyecto de Ley de Salvataje Nacional destinado a asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la crisis económica, con medidas orientadas a reducir costos, sostener el empleo y recuperar el consumo interno.

La iniciativa propone declarar la emergencia para las MiPyMES y se estructura sobre cuatro ejes: tarifario, impositivo, productivo y laboral. “El proyecto puede convertirse en una herramienta clave para frenar el cierre de empresas, sostener el empleo y recuperar el consumo interno”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.

Entre los principales puntos, el texto establece una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua para las MiPyMES, además de una rebaja del 50% del IVA aplicado a esos servicios cuando estén destinados exclusivamente a procesos productivos.

En materia fiscal, el proyecto crea un régimen excepcional para regularizar deudas tributarias, previsionales y aduaneras. Para las microempresas contempla la condonación total de multas e intereses, planes de pago extendidos y la exención del impuesto al débito y crédito bancario.