Las exportaciones pyme crecieron 32,6% y alcanzaron su mejor primer cuatrimestre en 13 años

Las exportaciones de las pyme argentinas alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 su nivel más alto para ese período en 13 años, con ventas por u$s3.557 millones, lo que representó un crecimiento del 32,6% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.
Según detalló el Ministerio de Economía, todos los grandes rubros mostraron subas durante el período analizado: las exportaciones de Combustibles y Energía aumentaron 101,1%, mientras que las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron 42,7%, las de Productos Primarios (PP) subieron 29,4% y las de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) avanzaron 17,5%.
Por tamaño de empresa, las ventas al exterior de las microempresas crecieron 61,9%, las de las pequeñas empresas aumentaron 36,8% y las de las medianas empresas se incrementaron 23,3%.
Entre los principales destinos, se destacó el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos con una suba del 103,5%, seguido por España con 62,9%, China con 47,7%, Uruguay con 14,8% y Brasil con 10,1%.
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Pymes impulsan una Ley de Salvataje Nacional para frenar despidos, aliviar costos y reactivar el consumo
Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un proyecto de Ley de Salvataje Nacional destinado a asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la crisis económica, con medidas orientadas a reducir costos, sostener el empleo y recuperar el consumo interno.
La iniciativa propone declarar la emergencia para las MiPyMES y se estructura sobre cuatro ejes: tarifario, impositivo, productivo y laboral. “El proyecto puede convertirse en una herramienta clave para frenar el cierre de empresas, sostener el empleo y recuperar el consumo interno”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.
Entre los principales puntos, el texto establece una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua para las MiPyMES, además de una rebaja del 50% del IVA aplicado a esos servicios cuando estén destinados exclusivamente a procesos productivos.
En materia fiscal, el proyecto crea un régimen excepcional para regularizar deudas tributarias, previsionales y aduaneras. Para las microempresas contempla la condonación total de multas e intereses, planes de pago extendidos y la exención del impuesto al débito y crédito bancario.