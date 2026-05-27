El doloroso mensaje de despedida del marido a Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche La profesora de yoga fue hallada descuartizada en un barranco luego de tres semanas de búsqueda y su entorno más cercano le dedicó unas sentidas palabras. Por Agregar C5N en









Ana Lía Corte es profesora de yoga. Redes sociales

Luego de encontrar muerta a Ana Lía Corte, la mujer que era intensamente buscada en Bariloche, su entorno más cercano le dedicó unas sentidas palabras de despedida. "A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado", escribió su marido.

La profesora de yoga había sido vista por última vez el 8 de mayo en el barrio Melipal. El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Los vecinos de la zona fueron los que llamaron a altas horas de la madrugada y encontraron el cuerpo.

Su prima, Cecilia, eligió una foto familiar y escribió: “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”.

“Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer. Me quedó con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad“, agregó.