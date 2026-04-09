9 de abril de 2026 Inicio
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El director técnico que trabaja en Brasil y volvió a ser viral en una conferencia de prensa: qué hizo

En un fútbol cada vez más acartonado y lleno de frases hechas, esta "clínica de fútbol" improvisada fue recibida como una muestra de transparencia y pasión.

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El director reconocido por un video viral volvió a ser el centro de una nueva polémica

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Luis Zubeldía, el carismático director técnico argentino del São Paulo, ha vuelto a romper internet con una de sus ya acostumbradas intervenciones llenas de histrionismo. En esta ocasión, la conferencia de prensa posterior al último encuentro del equipo en Brasil se transformó en un set de actuación cuando el entrenador, indignado por una decisión arbitral, decidió recrear paso a paso la jugada de un gol anulado a su equipo.

La escena, que ya suma millones de reproducciones, capturó el momento exacto en que la frustración deportiva se convierte en espectáculo puro. La naturalidad con la que Zubeldía pasó del análisis táctico a la coreografía del gol frustrado generó risas y elogios por igual.

Zubeldía

Tras el empate 1-1 entre Coritiba y Fluminense por el Brasileirao, Luis Zubeldía protagonizó un nuevo momento icónico en el fútbol brasileño al recrear físicamente la jugada de un gol anulado a Kevin Serna.

El entrenador argentino, visiblemente molesto por la decisión del árbitro Rafael Klein, quien sancionó una supuesta falta tras revisar el VAR, decidió abandonar su asiento durante la conferencia de prensa para ofrecer una clase didáctica frente a las cámaras sobre por qué la acción fue, a su criterio, una disputa leal y no una infracción.

Hablando en castellano para mayor precisión, Zubeldía interpretó tanto al defensor como al atacante para explicar que el jugador de Coritiba perdió el equilibrio debido a una mala postura técnica, comparándolo incluso con la guardia de un boxeador.

Embed - Zubeldía critica arbitragem após gol anulado do Fluminense: 'É um gênio'

Con un tono cargado de ironía, el DT cuestionó la capacidad del árbitro para "medir la fuerza" del impacto desde el campo, sugiriendo sarcásticamente que Klein debería trabajar en el departamento de fisiología del club debido a su supuesta visión superior. Esta particular defensa de sus jugadores, combinada con su característica gesticulación, convirtió rápidamente su descargo en el contenido más compartido por los fanáticos del fútbol en este abril de 2026.

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