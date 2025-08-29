Vuelve la Fórmula 1: el semestre que definirá el futuro de Franco Colapinto

La máxima categoría reiniciará su cronograma en el Gran Premio de Países Bajos, tierra del tetracampeón, Max Verstappen. El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su imagen y sumar unidades para la escudería, que se ubica última en el campeonato de constructores.

Luego de las tres semanas del receso, la Formula 1 volverá al ruedo para afrontar el último semestre del año, donde no solo se definirá el Campeonato de pilotos y de Constructores, sino que también será crucial para el futuro de Franco Colapinto .

Este fin de semana la máxima categoría disputará el Gran Premio de Países Bajos , la tierra del tetracampeón, Max Verstappen, quien supo hacerse fuerte en los últimos, pero que en este 2025 no logró un gran rendimiento para ser el último campeón .

El argentino llegó este año a Alpine, primero como piloto de reserva, proveniente de Williams, tras una destacada actuación, y si bien primero estuvo como piloto de reserva, luego de cinco fechas, reemplazó a Jack Doohan y se convirtió en el compañero de Pierre Gasly.

Sin embargo, el primer semestre no fue el esperado: hasta el momento, es el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos y marcha último en la tabla de pilotos , algo diferente a lo que sucedió cuando se subió a la monoplaza inglesa.

En cuanto a esos números, mucho se habló de su continuidad en el equipo de Francia, incluso se llegó a rumorear que hubo contactos con Valterie Bottas, quien finalmente confirmó que en el 2026 estará junto a Checo Pérez en Cadillac .

De igual modo, esa “tranquilidad” y confianza con la que viene trabajando fin de semana tras fin de semana, Colapinto afronta un nuevo desafío que le puede jugar a favor de cara a lo que será las fichas puestas en el 2026 y tiene que seguir demostrando por qué fue elegido para estar en la máxima categoría, ya que no tiene su asiento asegurado para el próximo año.

briatore colapinto

El pilarense disputó las primeras carreras en un auto al que le costó amoldarse, pero también en circuitos con casi nulos conocimientos. Ahora el piloto de 22 años volverá al ruedo donde corre con ventaja: ya sabe lo que es correr en 9 de las 10 fechas restantes (el único que no corrió es en el gran premio que se viene, en Países Bajos).

“Va a ser un poco más fácil entrar a estas carreras conociendo las pistas. Espero que entrar en las carreras que ya hice el año pasado me traiga confianza con el coche y espero que me traiga lo que me está faltando un poco este año”, aseguró el argentino en el Media Day de este jueves en referencia a su rendimiento desde que debutó en Alpine.

Colapinto no tiene el asiento asegurado en la Fórmula 1 2026, pero se muestra confiado

Pese a haber quedado en la mira por parte de la prensa internacional por los choques, abandonos y no haber sumado puntos en lo que va del año, Franco Colapinto se muestra confiado por su continuidad en el 2026.

“Desde el inicio de la temporada, he estado trabajando duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar” señaló y reconoció estar “muy contento con el progreso en el coche y sigo trabajando muy duro para hacer una buena evolución en 2026”.

En ese sentido hizo un paralelismo al año pasado en Williams: “Cuando entré, solo quería conducir y ganar una carrera. Y estoy igual, muy contento de estar aquí y de trabajar con el equipo”.

Cómo le fue a Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

En su debut en la Fórmula 1, Franco Colapinto sumó puntos en Azerbaiyán y Texas, tuvo tres accidentes durísimos, tres abandonos, revolucionó la F1 con sus actuaciones en sus primeras carreras y estuvo en el radar de Red Bull y Alpine.

Gran Premio de Italia: en su debut en Monza finalizó 12° en la tabla de posiciones tras largar 18°.





Gran Premio de Azerbaiyán: consiguió sus primeros puntos finalizando en octavo lugar, tras largar igual por una sanción a Lewis Hamilton. Allí, se convirtió en el primer argentino desde Carlos Reutemann en 1982 en obtener unidades en la F1.





Gran Premio de Singapur: finalizó 11°, a un puesto del top ten donde suman puntos.





Gran Premio de Estados Unidos: terminó décimo, cosechando y volvió a sumar puntos, luego de haber largado 15°.





Gran Premio de México: en su quinta carrera en la F1 donde largó 16° escaló cuatro puestos y finalizó 12°.





Gran Premio de Brasil: sufrió un duro accidente en la vuelta 32 al perder el control de su auto y chocar contra una de las protecciones, y no logró terminar la carrera.





Gran Premio de Las Vegas: en la qualy tuvo un grave accidente, sin embargo, logró competir y quedó en el puesto 14.





Gran Premio de Qatar: fue su segundo abandono por el toque de Hulkenberg con Ocon y este se llevó puesto al argentino.





Gran Premio de Abu Dhabi: Oscar Piastri lo tocó de atrás, le causó una pinchadura y empeoró los problemas en su monoplaza. Si bien llegó hasta la vuelta 28, tuvo que abandonar.

Fórmula 1: cuáles son las últimas 10 fechas