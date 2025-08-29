29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Vuelve la Fórmula 1: el semestre que definirá el futuro de Franco Colapinto

La máxima categoría reiniciará su cronograma en el Gran Premio de Países Bajos, tierra del tetracampeón, Max Verstappen. El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su imagen y sumar unidades para la escudería, que se ubica última en el campeonato de constructores.

Ileana Brandan
Por
Ileana Brandan
El argentino volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

El argentino volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

Luego de las tres semanas del receso, la Formula 1 volverá al ruedo para afrontar el último semestre del año, donde no solo se definirá el Campeonato de pilotos y de Constructores, sino que también será crucial para el futuro de Franco Colapinto.

Franco Colapinto afronta las prácticas libres en Países Bajos.
Te puede interesar:

Colapinto terminó 18° en la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos

Este fin de semana la máxima categoría disputará el Gran Premio de Países Bajos, la tierra del tetracampeón, Max Verstappen, quien supo hacerse fuerte en los últimos, pero que en este 2025 no logró un gran rendimiento para ser el último campeón.

El argentino llegó este año a Alpine, primero como piloto de reserva, proveniente de Williams, tras una destacada actuación, y si bien primero estuvo como piloto de reserva, luego de cinco fechas, reemplazó a Jack Doohan y se convirtió en el compañero de Pierre Gasly.

Sin embargo, el primer semestre no fue el esperado: hasta el momento, es el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos y marcha último en la tabla de pilotos, algo diferente a lo que sucedió cuando se subió a la monoplaza inglesa.

De igual modo, esa “tranquilidad” y confianza con la que viene trabajando fin de semana tras fin de semana, Colapinto afronta un nuevo desafío que le puede jugar a favor de cara a lo que será las fichas puestas en el 2026 y tiene que seguir demostrando por qué fue elegido para estar en la máxima categoría, ya que no tiene su asiento asegurado para el próximo año.

briatore colapinto

El pilarense disputó las primeras carreras en un auto al que le costó amoldarse, pero también en circuitos con casi nulos conocimientos. Ahora el piloto de 22 años volverá al ruedo donde corre con ventaja: ya sabe lo que es correr en 9 de las 10 fechas restantes (el único que no corrió es en el gran premio que se viene, en Países Bajos).

Va a ser un poco más fácil entrar a estas carreras conociendo las pistas. Espero que entrar en las carreras que ya hice el año pasado me traiga confianza con el coche y espero que me traiga lo que me está faltando un poco este año”, aseguró el argentino en el Media Day de este jueves en referencia a su rendimiento desde que debutó en Alpine.

Colapinto no tiene el asiento asegurado en la Fórmula 1 2026, pero se muestra confiado

Pese a haber quedado en la mira por parte de la prensa internacional por los choques, abandonos y no haber sumado puntos en lo que va del año, Franco Colapinto se muestra confiado por su continuidad en el 2026.

“Desde el inicio de la temporada, he estado trabajando duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar” señaló y reconoció estar “muy contento con el progreso en el coche y sigo trabajando muy duro para hacer una buena evolución en 2026”.

En ese sentido hizo un paralelismo al año pasado en Williams: “Cuando entré, solo quería conducir y ganar una carrera. Y estoy igual, muy contento de estar aquí y de trabajar con el equipo”.

Cómo le fue a Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

En su debut en la Fórmula 1, Franco Colapinto sumó puntos en Azerbaiyán y Texas, tuvo tres accidentes durísimos, tres abandonos, revolucionó la F1 con sus actuaciones en sus primeras carreras y estuvo en el radar de Red Bull y Alpine.

  • Gran Premio de Italia: en su debut en Monza finalizó 12° en la tabla de posiciones tras largar 18°.

  • Gran Premio de Azerbaiyán: consiguió sus primeros puntos finalizando en octavo lugar, tras largar igual por una sanción a Lewis Hamilton. Allí, se convirtió en el primer argentino desde Carlos Reutemann en 1982 en obtener unidades en la F1.

  • Gran Premio de Singapur: finalizó 11°, a un puesto del top ten donde suman puntos.

  • Gran Premio de Estados Unidos: terminó décimo, cosechando y volvió a sumar puntos, luego de haber largado 15°.

  • Gran Premio de México: en su quinta carrera en la F1 donde largó 16° escaló cuatro puestos y finalizó 12°.

  • Gran Premio de Brasil: sufrió un duro accidente en la vuelta 32 al perder el control de su auto y chocar contra una de las protecciones, y no logró terminar la carrera.

  • Gran Premio de Las Vegas: en la qualy tuvo un grave accidente, sin embargo, logró competir y quedó en el puesto 14.

  • Gran Premio de Qatar: fue su segundo abandono por el toque de Hulkenberg con Ocon y este se llevó puesto al argentino.

  • Gran Premio de Abu Dhabi: Oscar Piastri lo tocó de atrás, le causó una pinchadura y empeoró los problemas en su monoplaza. Si bien llegó hasta la vuelta 28, tuvo que abandonar.

Fórmula 1: cuáles son las últimas 10 fechas

  • Países Bajos: domingo 31 de agosto a las 10
  • Italia: domingo 7 de septiembre a las 10
  • Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8
  • Singapur: domingo 5 de octubre a las 9
  • Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16
  • México: domingo 26 de octubre a las 17
  • Brasil: domingo 9 de noviembre a las 14
  • Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1
  • Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13
  • Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

crisis en alpine: otra baja clave en la escuderia, a dias del regreso de la f1

Crisis en Alpine: otra baja clave en la escudería, a días del regreso de la F1

Cadillac anunció que Valteri Bottas y Checo Pérez serán los pilotos para la F1 en 2026

Atento Colapinto: Cadillac anunció oficialmente los pilotos para la Formula 1 en 2026

Vuelve a jugar Independiente tras el escándalo contra la U de Chile.

Tras la barbarie contra la U de Chile, vuelve a jugar Independiente por el torneo Clausura

Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos.

Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos

Franco Armani fue la figura en la tanda de penales.
play

River superó por penales a Unión, con un Armani brillante, y clasificó a los cuartos de final

Rating Cero

Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne

Escalofriante: la novia de Liam Payne reveló que recibe mensajes de él a meses de su muerte

Nico González fue infiel a su pareja.

Escándalo: la infidelidad de un jugador de la Selección quedó expuesta por las cámaras de seguridad de su casa

Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel.
play

Es española y acaba de llegar a Netflix: una miniserie sobre la desaparición de una adolescente

Se distingue por su aproximación realista, evitando recursos dramáticos exagerados.
play

Tiene 6 capítulos y está en Netflix: una serie está viendo todo el mundo

Camila Homs continúa disfrutando de una etapa en la que moda, maternidad y bienestar se entrelazan de manera natural.

La impresionante transformación de Camila Homs: cambio de look en pleno embarazo

últimas noticias

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

Hace 22 minutos
Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Hace 24 minutos
Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

Hace 32 minutos
play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

Hace 44 minutos
Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Hace 49 minutos