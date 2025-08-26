La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Franco Colapinto? La máxima categoría del automovilismo oficializó la lista de pilotos para la temporada 2026 tras el anuncio de Cadillac y la presencia del argentino aún no está garantizada. ¿Estará el año que viene? Por







El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 publicó un informe con la grilla de corredores confirmados para la temporada 2026 y se encendieron las alarmas por el argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería francesa Alpine, quien todavía no tiene asegurado su plaza para el año próximo

Tras el anuncio de la flamante escudería estadounidense Cadillac, quien confirmó a Valtteri Bottas y Sergio 'Checo' Pérez como sus pilotos, la máxima categoría del automovilismo definió 16 de los 22 conductores de la próxima temporada. El pilarense de 22 años, cuyo futuro aún no está definido, espera poder quedarse con una de las seis butacas vacantes y garantizar su continuidad en Alpine.

“El año 2026 está tomando forma. Cadillac asegura su participación en la parrilla de salida de 2026”, escribieron en la cuenta de X de la F1, junto a una gráfica que muestra a las 11 escuderías y a los pilotos que ya fueron confirmados. Por el momento, sólo Mercedes, Red Bull, Racing Bulls y Alpine tienen nombres para definir para la próxima temporada.

En el caso de Mercedes, resta que se definan los dos pilotos de la escudería, que actualmente cuenta con George Russell, de gran presente, y con el rookie Kimi Antonelli. El mismo caso enfrenta Racing Bulls, que tendrá que definir si Isack Hadjar y Liam Lawson seguirán representando al equipo. Por su parte, Red Bull sólo tiene confirmada la continuidad de Max Verstappen mientras que Yuki Tsunoda, que todavía se está adaptando a la escudería, no tiene el lugar garantizado. Lo mismo sucede en Alpine con Colapinto y Gasly.

El futuro de Franco Colapinto es una incógnita debido a su irregular año en Alpine, donde todavía no sumó puntos en el campeonato, tras su ingreso en lugar de Jack Doohan en mitad del 2025. A pesar de que Flavio Briatore, asesor de la escudería, evitó efectuar confirmaciones sobre este asunto, el bonaerense no tiene contrato asegurado para el próximo calendario.