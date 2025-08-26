La Fórmula 1 publicó un informe con la grilla de corredores confirmados para la temporada 2026 y se encendieron las alarmas por el argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería francesa Alpine, quien todavía no tiene asegurado su plaza para el año próximo
Tras el anuncio de la flamante escudería estadounidense Cadillac, quien confirmó a Valtteri Bottas y Sergio 'Checo' Pérez como sus pilotos, la máxima categoría del automovilismo definió 16 de los 22 conductores de la próxima temporada. El pilarense de 22 años, cuyo futuro aún no está definido, espera poder quedarse con una de las seis butacas vacantes y garantizar su continuidad en Alpine.
“El año 2026 está tomando forma. Cadillac asegura su participación en la parrilla de salida de 2026”, escribieron en la cuenta de X de la F1, junto a una gráfica que muestra a las 11 escuderías y a los pilotos que ya fueron confirmados. Por el momento, sólo Mercedes, Red Bull, Racing Bulls y Alpine tienen nombres para definir para la próxima temporada.
En el caso de Mercedes, resta que se definan los dos pilotos de la escudería, que actualmente cuenta con George Russell, de gran presente, y con el rookie Kimi Antonelli. El mismo caso enfrenta Racing Bulls, que tendrá que definir si Isack Hadjar y Liam Lawson seguirán representando al equipo. Por su parte, Red Bull sólo tiene confirmada la continuidad de Max Verstappen mientras que Yuki Tsunoda, que todavía se está adaptando a la escudería, no tiene el lugar garantizado. Lo mismo sucede en Alpine con Colapinto y Gasly.
El futuro de Franco Colapinto es una incógnita debido a su irregular año en Alpine, donde todavía no sumó puntos en el campeonato, tras su ingreso en lugar de Jack Doohan en mitad del 2025. A pesar de que Flavio Briatore, asesor de la escudería, evitó efectuar confirmaciones sobre este asunto, el bonaerense no tiene contrato asegurado para el próximo calendario.
Cómo sería la grilla de pilotos de la Fórmula 1 en 2026
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Red Bull
- Max Verstappen
- Piloto por confirmar
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Mercedes
- Piloto por confirmar
- Piloto por confirmar
Alpine
- Pierre Gasly
- Piloto por confirmar
Haas
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
Williams
- Alexander Albon
- Carlos Sainz
RB (Visa Cash App RB)
- Piloto por confirmar
- Piloto por confirmar
Cadillac (nuevo equipo)
- Valtteri Bottas
- Checo Pérez
Audi (ex-Sauber)
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto