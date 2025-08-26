Crisis en Alpine: otra baja clave en la escudería, a días del regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 La salida de David Wheater se suma a las de Luca De Meo, ex CEO de Renault, y a Francis J.S., jefe de mecánicos. Una seguidilla de cambios que genera incertidumbre en el futuro del equipo de cara al 2026. Por







A días del inicio del segundo semestre de la Fórmula 1, Alpine sufrió una nueva baja clave en la estructura técnica: David Wheater, director de aerodinámica, decidió dejar su cargo en la previa al Gran Premio de Países Bajos.

Su salida se suma a otras dos renuncias en lo que va de la temporada, se suma a la de Luca De Meo, ex CEO de Renault, y a Francis J.S., histórico jefe de mecánicos, lo que evidencia un momento de crisis en la escudería francesa.

Wheater había llegado a la escudería francesa a finales de 2023 luego de haber estado nueve años en Williams y su experiencia fue vital en el diseño del actual monoplaza, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado.

David Wheater Alpine Además, era una pieza clave en la planificación del auto 2026, con los nuevos reglamentos aerodinámicos, por lo que su partida complica no solo la proyección a futuro, sino también la búsqueda de soluciones inmediatas para Gasly y Colapinto, quienes ya venían reclamando mejoras.

Por el momento, no se conoce quién podría ser su reemplazante, pero hasta que se designe a un sucesor, el trabajo quedará en las manos de Joe Burnell y Ciaron Pilbeam, responsables de ingeniería y rendimiento respectivamente, lo que deja incompleta la estructura técnica.