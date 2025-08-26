26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Crisis en Alpine: otra baja clave en la escudería, a días del regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

La salida de David Wheater se suma a las de Luca De Meo, ex CEO de Renault, y a Francis J.S., jefe de mecánicos. Una seguidilla de cambios que genera incertidumbre en el futuro del equipo de cara al 2026.

Por
Crisis en Alpine: otra baja clave en la escudería, a días del regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

A días del inicio del segundo semestre de la Fórmula 1, Alpine sufrió una nueva baja clave en la estructura técnica: David Wheater, director de aerodinámica, decidió dejar su cargo en la previa al Gran Premio de Países Bajos.

Cadillac anunció que Valteri Bottas y Checo Pérez serán los pilotos para la F1 en 2026
Te puede interesar:

Atento Colapinto: Cadillac anunció oficialmente los pilotos para la Formula 1 en 2026

Su salida se suma a otras dos renuncias en lo que va de la temporada, se suma a la de Luca De Meo, ex CEO de Renault, y a Francis J.S., histórico jefe de mecánicos, lo que evidencia un momento de crisis en la escudería francesa.

Wheater había llegado a la escudería francesa a finales de 2023 luego de haber estado nueve años en Williams y su experiencia fue vital en el diseño del actual monoplaza, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado.

David Wheater Alpine

Además, era una pieza clave en la planificación del auto 2026, con los nuevos reglamentos aerodinámicos, por lo que su partida complica no solo la proyección a futuro, sino también la búsqueda de soluciones inmediatas para Gasly y Colapinto, quienes ya venían reclamando mejoras.

Por el momento, no se conoce quién podría ser su reemplazante, pero hasta que se designe a un sucesor, el trabajo quedará en las manos de Joe Burnell y Ciaron Pilbeam, responsables de ingeniería y rendimiento respectivamente, lo que deja incompleta la estructura técnica.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego del receso de la Fórmula 1, el Gran Premio de Países Bajos será del viernes 29 al domingo 31 de agosto y podrá verse en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

Días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

  • Práctica libre 1: 7:30
  • Práctica libre 2: 11

Sábado 30 de agosto

  • Práctica libre 3: 6:30
  • Clasificación: 10

Domingo 31 de agosto

  • Carrera: 11
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gimnasia y Esgrima La Plata disputó partidos de rugby en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el bosque platense.

A 30 años de la profesionalización del rugby: cuáles fueron los clubes del fútbol argentino que incursionaron en el deporte

La venta general será el miércoles 27 de agosto por la web de Deportick. 

La Selección, con Messi, juega el último partido de local por las Eliminatorias: cómo y cuándo será la venta de entradas

Marcelo Saracchi fue cedido a préstamo a Celtic y Boca busca reforzar la defensa

Boca pierde un jugador, pero se le abre se le abre un cupo: ¿Riquelme se la juega y busca un refuerzo?

Tal como sucedió en la Recopa 2024, los árbitros anunciarán en cancha la decisión del VAR

Conmebol anunció un importante cambio en el VAR para la Copa Libertadores y Sudamericana

El Muñeco se fue sin hablar en conferencia de prensa.

La polémica decisión de Gallardo tras el agónico empate de Lanús

Podkolzin hizo su debut futbolístico a los 40 años.

Increíble historia: pasó de jugar en la NBA a ser el futbolista más alto de la historia

Rating Cero

Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

¿Qué conductor estuvo en pareja con la China Suárez?

Santiago Maratea tuvo un vínculo con la China Suárez

Los ríos del destino una nueva miniserie que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Los ríos del destino es la serie con solo 4 episodios que te deja sin palabras en Netflix: de qué se trata

La oficialización puso fin a especulaciones que crecían a medida que ambos dejaban pistas en público y en privado.

De Rosario a Barcelona: ¿cómo comenzó el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

La estrella de Eternals cuenta como es su historia en Marvel.

Marvel le prometió a una estrella de Eternals que tendría 5 películas más pero no sucedió: por qué cambió todo

últimas noticias

El funcionario se presentará en el Congreso.

En medio de la denuncia por corrupción, Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

Hace 27 minutos
play

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Hace 36 minutos
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están acusados de liderar la organización.

La Argentina declaró organización terrorista al grupo venezolano Cártel de los Soles

Hace 56 minutos
Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

Hace 1 hora
El comunicado fue compartido por el presidente Javier Milei en Instagram. 

Qué dice el comunicado de la droguería involucrada en los audios de las coimas en ANDIS

Hace 1 hora