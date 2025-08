Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el Gran Premio de Hungría

“No sé qué pasó, hay que verlo de nuevo con los ingenieros en box. No fue una largada mala en sí, había ganado un par de puestos, pero después me fui afuera en la curva 2 y perdí un par de puestos”, analizó el argentino en diálogo con ESPN.

Colapinto en Hungría Franco Colapinto finalizó 18° en Hungría. Alpine

En esa línea, reconoció: "Paramos muy temprano y perdimos mucho tiempo, después tuve como 8 banderas azules y habré perdido más segundos”. Además, profundizó sobre su desempeño y el rol del equipo: "Fue una carrera para el olvido, no creo que teníamos mal ritmo, pero fue un desastre. No fue buena, no la ejecutamos bien. No tuvimos un buen día. Ahora viene bien el descanso y volver más fuerte".

Ahora, tras un receso luego del Gran Premio de Hungría, los pilotos de la Fórmula 1 tendrán un largo parate debido a que la próxima carrera será el 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos.

Fórmula 1: los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Primera práctica libre: 7:30.

7:30. Segunda práctica libre: 11.

Sábado 30 de agosto

Tercera práctica libre: 6:30.

6:30. Clasificación: 10.

Domingo 31 de agosto