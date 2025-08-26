Atento Franco Colapinto: Cadillac anunció oficialmente los pilotos para la Formula 1 en 2026

El nuevo equipo de la máxima categoría confirmó cuál será la dupla que competirá el próximo año. Uno de los pilotos había sido mencionado en Alpine para reemplazar al argentino, pero ya aseguró su butaca en la escudería estadounidense.

Cadillac anunció que Valteri Bottas y Checo Pérez serán los pilotos para la F1 en 2026

Fórmula 1 volverá al ruedo este fin de semana y tras la larga espera de lo que sucederá en el último semestre de este 2025, algunos ya están pensando en el año próximo y hay buenas noticias para Franco Colapinto : Cadillac anunció la dupla de pilotos que correrán en 2026 en la máxima categoría.

Después de varios rumores, la escudería norteamericana confirmó que sus butacas estarán ocupadas por dos experimentados: el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, este último había sido mencionado en los últimos meses como uno de los buscados para estar en Alpine para el próximo año.

“ Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1 . Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, expreso Graeme Lowdon, el flamante jefe del equipo.

Por su parte, el presidente de General Motors, Mark Reuss, aseguró que “nuestros nuevos pilotos son una valiosa incorporación a la familia de competición de Cadillac” y que “cada uno aporta una gran experiencia y una pasión inquebrantable por ganar. Juntos estamos construyendo los cimientos de un automovilismo estadounidense que será un legado extraordinario para Cadillac, GM y el deporte”.

Esta confirmación genera gran alivio al argentino , que estuvo en la mira en el último tiempo por varios medios europeos e incluso al posteo que había hecho la F1 donde ponía en duda su continuidad, pero ahora podría indicar que seguirá siendo el compañero de Pierre Gasly en el equipo francés .

En tal sentido, desde Alpine muestran su apoyo al pilarense y saben que este año es de transición ya que el cambio de motor para 2026 podría darle más posibilidades de competición en la máxima categoría. Sin dejar de lado el compromiso del expiloto de Williams fin de semana tras fin de semana y pensando en el futuro.

Checo Pérez y Bottas vuelven a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac

Checo Pérez Valtterie Bottas Bottas y Pérez, nueva dupla de Cadillac. Cadillac

En marzo de este 2025, Cadillac fue anunciada de forma oficial por la Fórmula 1 para la temporada 2026, lo que implica que el próximo año serán once equipos y 22 monoplazas en competencia.

Después de varios meses de incertidumbre, finalmente se confirmó que el finlandés, Valtterie Bottas y el mexicano, Checo Pérez, serán las caras para el próximo año, marcando así el regreso de ambos en la máxima categoría.

Ambos le brindarán a la escudería estadounidense experiencia ya que ambos saben lo que es ganar en la F1: el mexicano lo hizo 6 veces, y le finlandés en 10 oportunidades.

La última vez que Pérez estuvo dentro de un circuito fue el año pasado en “su casa”: en el Gran Premio de México, siendo compañero de Max Verstappen en Red Bull, se despidió y finalizó 17°.

Por su parte, Sauber prescindió de los servicios de Valtteri a fines del 2024 para transformar al brasileño Gabriel Bortoleto y al alemán Nico Hülkenberg como su flamante dupla titular para el 2025. Sin embargo, a diferencia de Checo, Bottas estuvo en la máxima categoría este año, aunque siendo piloto de reserva de Mercedes, por detrás de George Russell y el rookie italiano, Kimi Antonelli.