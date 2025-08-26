26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Atento Franco Colapinto: Cadillac anunció oficialmente los pilotos para la Formula 1 en 2026

El nuevo equipo de la máxima categoría confirmó cuál será la dupla que competirá el próximo año. Uno de los pilotos había sido mencionado en Alpine para reemplazar al argentino, pero ya aseguró su butaca en la escudería estadounidense.

Por
Cadillac anunció que Valteri Bottas y Checo Pérez serán los pilotos para la F1 en 2026

Cadillac anunció que Valteri Bottas y Checo Pérez serán los pilotos para la F1 en 2026

Fórmula 1 volverá al ruedo este fin de semana y tras la larga espera de lo que sucederá en el último semestre de este 2025, algunos ya están pensando en el año próximo y hay buenas noticias para Franco Colapinto: Cadillac anunció la dupla de pilotos que correrán en 2026 en la máxima categoría.

Tal como sucedió en la Recopa 2024, los árbitros anunciarán en cancha la decisión del VAR
Te puede interesar:

Conmebol anunció un importante cambio en el VAR para la Copa Libertadores y Sudamericana

Después de varios rumores, la escudería norteamericana confirmó que sus butacas estarán ocupadas por dos experimentados: el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, este último había sido mencionado en los últimos meses como uno de los buscados para estar en Alpine para el próximo año.

Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, expreso Graeme Lowdon, el flamante jefe del equipo.

Por su parte, el presidente de General Motors, Mark Reuss, aseguró que “nuestros nuevos pilotos son una valiosa incorporación a la familia de competición de Cadillac” y que “cada uno aporta una gran experiencia y una pasión inquebrantable por ganar. Juntos estamos construyendo los cimientos de un automovilismo estadounidense que será un legado extraordinario para Cadillac, GM y el deporte”.

Embed - Cadillac Formula 1 Team on Instagram: "When destiny calls... Meet the Cadillac Formula 1 Team drivers."

Esta confirmación genera gran alivio al argentino, que estuvo en la mira en el último tiempo por varios medios europeos e incluso al posteo que había hecho la F1 donde ponía en duda su continuidad, pero ahora podría indicar que seguirá siendo el compañero de Pierre Gasly en el equipo francés.

En tal sentido, desde Alpine muestran su apoyo al pilarense y saben que este año es de transición ya que el cambio de motor para 2026 podría darle más posibilidades de competición en la máxima categoría. Sin dejar de lado el compromiso del expiloto de Williams fin de semana tras fin de semana y pensando en el futuro.

Checo Pérez y Bottas vuelven a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac

Checo Pérez Valtterie Bottas
Bottas y P&eacute;rez, nueva dupla de Cadillac.

Bottas y Pérez, nueva dupla de Cadillac.

En marzo de este 2025, Cadillac fue anunciada de forma oficial por la Fórmula 1 para la temporada 2026, lo que implica que el próximo año serán once equipos y 22 monoplazas en competencia.

Después de varios meses de incertidumbre, finalmente se confirmó que el finlandés, Valtterie Bottas y el mexicano, Checo Pérez, serán las caras para el próximo año, marcando así el regreso de ambos en la máxima categoría.

Ambos le brindarán a la escudería estadounidense experiencia ya que ambos saben lo que es ganar en la F1: el mexicano lo hizo 6 veces, y le finlandés en 10 oportunidades.

La última vez que Pérez estuvo dentro de un circuito fue el año pasado en “su casa”: en el Gran Premio de México, siendo compañero de Max Verstappen en Red Bull, se despidió y finalizó 17°.

Por su parte, Sauber prescindió de los servicios de Valtteri a fines del 2024 para transformar al brasileño Gabriel Bortoleto y al alemán Nico Hülkenberg como su flamante dupla titular para el 2025. Sin embargo, a diferencia de Checo, Bottas estuvo en la máxima categoría este año, aunque siendo piloto de reserva de Mercedes, por detrás de George Russell y el rookie italiano, Kimi Antonelli.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Muñeco se fue sin hablar en conferencia de prensa.

La polémica decisión de Gallardo tras el agónico empate de Lanús

Podkolzin hizo su debut futbolístico a los 40 años.

Increíble historia: pasó de jugar en la NBA a ser el futbolista más alto de la historia

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile.

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile

El seleccionado argentino pasó con lo justo y el martes se conocerá a quién enfrentará por la semifinal. 

AmeriCup: la Selección argentina de básquet venció a Colombia y clasificó a cuartos de final

River enfrentó a Lanús por la 6ta fecha del torneto Clausura. 

Lanús le empató en el último minuto a River en el final de la fecha del Torneto Clausura

Lleva más de seis meses sin tener minutos en la máxima categoría. 

Era importante para Gago en Boca y ahora juega para la Reserva

Rating Cero

Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram. 

El misterioso collar de diamantes que usó Nicki Nicole: ¿es regalo de Lamine Yamal?

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

Insólito error en La Voz Argentina.

Insólito error en La Voz Argentina: filtraron los nombres de los participantes que no avanzarán de ronda

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

últimas noticias

play

Chacarita: choque en cadena entre un colectivo y dos autos

Hace 3 minutos
El BCRA subió en 3,5 puntos porcentuales los encajes remunerados.

El Banco Central volvió a subir los encajes remunerados previo a la nueva licitación de deuda

Hace 6 minutos
Desde septiembre de 2025, WhatsApp funcionará con limitaciones en dispositivos antiguos de distintas marcas.

Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la app desde septiembre 2025

Hace 8 minutos
El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Hace 12 minutos
Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas, año tras año.

Viajar a Córdoba: el pueblito con unas cascadas que todos deben conocer

Hace 15 minutos