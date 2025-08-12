La curiosa imposición de la FIA a los equipos y pilotos durante el receso de la Fórmula 1 Para el período de vacaciones en Europa, la máxima categoría del automovilismo determinó una serie de normas que deben cumplir las escuderías. Por







La F1 retomará sus actividades el 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos Formula 1

La Fórmula 1 comenzó el receso hasta fines de agosto y, durante ese período, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impuso una curiosa medida los equipos y pilotos que refiere a “vacaciones obligatorias”.

Si bien desde las redes sociales la máxima categoría se mostró activa en las redes sociales para no perder el ritmo, se obliga a todos del mundo del automovilismo a que tengan un descanso propiamente dicho y no involucrarse en el trabajo hasta retomar las actividades para lo que será el final del campeonato con las 10 fechas restantes.

Durante los próximos 15 días, las escuderías “no pueden hacer ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los autos”, se detalló. Una medida que comenzó a implementarse por primera vez en 2009, año en el que el calendario empezó a acercarse a los 20 Grandes Premios por temporada, y no se incluiría oficialmente en el reglamento deportivo de la FIA hasta 2014.

Lando Norris Hungria Fórmula 1 Esto también apunta a los fabricantes de motores, por lo que Ferrari, Honda, Renault y Mercedes tienen la “mano atadas” durante este lapso a incluso, hasta las comunicaciones entre los miembros están restringidas, y no podrán tener ni encuentros, llamadas, mensajes, e-mails. Cualquiera que rompa esta reglamentación se expone a una sanción.

Según se detalla en los artículos 24 y 25 del reglamento deportivo de la FIA para la temporada 2025, “todos los competidores deben notificar a la FIA sus descansos previstos al menos 30 días antes del inicio de la temporada y no deben intentar encontrar un acuerdo para eludir las prohibiciones”.

Las únicas excepciones a estas reglas son aquellos que están relacionados con marketing o finanzas, aunque en algunos casos también aprovechan el parate para descansar. George Russell gana en Canadá Fórmula 1 Los competidores o sus proveedores de servicios tienen estrictamente prohibido: Emplear a ningún empleado, consultor o subcontratista en el diseño, desarrollo o producción

Realizar simulaciones CFD (dinámica de fluidos computacional, mecánica de fluidos computacional)

Utilizar un túnel de viento o un banco de pruebas

Producir o desarrollar elementos de su túnel de viento, sus monoplazas, piezas de prueba o herramientas

Ensamblar automóviles o piezas de automóviles No se consideran violación de las vacaciones obligadas a: El embalaje o descarga de mercancías, excepto automóviles o sus partes

Sujeto a la aceptación de la FIA, la reparación de los monoplazas gravemente dañados durante la carrera anterior a la pausa.

Sujeto a la aceptación de la FIA, cualquier actividad cuyo único propósito esté disociado de la Fórmula 1.

Simulaciones CFD para proyectos que no tienen vínculos directos con la Fórmula 1

El uso de un túnel de viento o un banco de pruebas para proyectos que no estén directamente relacionados con la Fórmula 1

El montaje y utilización de vehículos de demostración, sin que ello suponga la producción, montaje o utilización de elementos de los monoplazas actualmente inscritos

Sujeto a la aceptación de la FIA, la carga o equilibrado de baterías, con una corriente continua limitada a 5 amperios a una velocidad máxima de 0,1 culombios (amperios por segundo), que no se realice en un banco de pruebas y que involucre a un máximo de dos personas.

Cualquier actividad cuyo único propósito sea el mantenimiento de la infraestructura de la fábrica o de los sistemas informáticos

Cualquier actividad cuyo único propósito sea el entretenimiento o el bienestar de los empleados

Los trabajos realizados en el circuito donde se reanudará la competición tras el parón Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1 Tras el parate de lo que dejó el Gran Premio de Hungría que contó con la victoria de Lando Norris, la Fórmula 1 regresará a las actividades a fines del mes de agosto con el Gran Premio de Países Bajos. Viernes 29 de agosto Primera práctica libre: 7:30.

Segunda práctica libre: 11. Sábado 30 de agosto Tercera práctica libre: 6:30.

Clasificación: 10. Domingo 31 de agosto Carrera: 10.