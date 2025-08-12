12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La curiosa imposición de la FIA a los equipos y pilotos durante el receso de la Fórmula 1

Para el período de vacaciones en Europa, la máxima categoría del automovilismo determinó una serie de normas que deben cumplir las escuderías.

Por
La F1 retomará sus actividades el 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos

La F1 retomará sus actividades el 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos

Formula 1

La Fórmula 1 comenzó el receso hasta fines de agosto y, durante ese período, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impuso una curiosa medida los equipos y pilotos que refiere a “vacaciones obligatorias”.

Flavio Briatore ha confiado en Colapinto, y el argentino aun no cumplió las expecatitavas.
Te puede interesar:

La reacción de Colapinto al duro análisis de Briatore sobre el presente de Alpine

Si bien desde las redes sociales la máxima categoría se mostró activa en las redes sociales para no perder el ritmo, se obliga a todos del mundo del automovilismo a que tengan un descanso propiamente dicho y no involucrarse en el trabajo hasta retomar las actividades para lo que será el final del campeonato con las 10 fechas restantes.

Durante los próximos 15 días, las escuderías “no pueden hacer ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los autos”, se detalló. Una medida que comenzó a implementarse por primera vez en 2009, año en el que el calendario empezó a acercarse a los 20 Grandes Premios por temporada, y no se incluiría oficialmente en el reglamento deportivo de la FIA hasta 2014.

Lando Norris Hungria

Esto también apunta a los fabricantes de motores, por lo que Ferrari, Honda, Renault y Mercedes tienen la “mano atadas” durante este lapso a incluso, hasta las comunicaciones entre los miembros están restringidas, y no podrán tener ni encuentros, llamadas, mensajes, e-mails. Cualquiera que rompa esta reglamentación se expone a una sanción.

Según se detalla en los artículos 24 y 25 del reglamento deportivo de la FIA para la temporada 2025, “todos los competidores deben notificar a la FIA sus descansos previstos al menos 30 días antes del inicio de la temporada y no deben intentar encontrar un acuerdo para eludir las prohibiciones”.

Las únicas excepciones a estas reglas son aquellos que están relacionados con marketing o finanzas, aunque en algunos casos también aprovechan el parate para descansar.

George Russell gana en Canadá

Los competidores o sus proveedores de servicios tienen estrictamente prohibido:

  • Emplear a ningún empleado, consultor o subcontratista en el diseño, desarrollo o producción
  • Realizar simulaciones CFD (dinámica de fluidos computacional, mecánica de fluidos computacional)
  • Utilizar un túnel de viento o un banco de pruebas
  • Producir o desarrollar elementos de su túnel de viento, sus monoplazas, piezas de prueba o herramientas
  • Ensamblar automóviles o piezas de automóviles

No se consideran violación de las vacaciones obligadas a:

  • El embalaje o descarga de mercancías, excepto automóviles o sus partes
  • Sujeto a la aceptación de la FIA, la reparación de los monoplazas gravemente dañados durante la carrera anterior a la pausa.
  • Sujeto a la aceptación de la FIA, cualquier actividad cuyo único propósito esté disociado de la Fórmula 1.
  • Simulaciones CFD para proyectos que no tienen vínculos directos con la Fórmula 1
  • El uso de un túnel de viento o un banco de pruebas para proyectos que no estén directamente relacionados con la Fórmula 1
  • El montaje y utilización de vehículos de demostración, sin que ello suponga la producción, montaje o utilización de elementos de los monoplazas actualmente inscritos
  • Sujeto a la aceptación de la FIA, la carga o equilibrado de baterías, con una corriente continua limitada a 5 amperios a una velocidad máxima de 0,1 culombios (amperios por segundo), que no se realice en un banco de pruebas y que involucre a un máximo de dos personas.
  • Cualquier actividad cuyo único propósito sea el mantenimiento de la infraestructura de la fábrica o de los sistemas informáticos
  • Cualquier actividad cuyo único propósito sea el entretenimiento o el bienestar de los empleados
  • Los trabajos realizados en el circuito donde se reanudará la competición tras el parón

Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1

Tras el parate de lo que dejó el Gran Premio de Hungría que contó con la victoria de Lando Norris, la Fórmula 1 regresará a las actividades a fines del mes de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Viernes 29 de agosto

  • Primera práctica libre: 7:30.
  • Segunda práctica libre: 11.

Sábado 30 de agosto

  • Tercera práctica libre: 6:30.
  • Clasificación: 10.

Domingo 31 de agosto

  • Carrera: 10.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En mayo, Nico Varrone participóde la Fórmula 2 de Van Amersfoort Racing en Motorland, Aragón.
play

Quién es Nico Varrone, el piloto argentino que desde las redes piden que llegue a la Fórmula 1

Colapinto chocó en Hungría durante las pruebas de nuemáticos 

Se conoció el primer video del choque de Colapinto en Hungría

play

Colapinto sufrió un accidente durante los test de la Fórmula 1 en Hungría

El estonio de 21 años es el piloto suplente de la escudería francesa.

Sin Franco Colapinto, Alpine fue el más rápido en las pruebas de la Fórmula 1 para 2026

El argentino corrió en Hungría.

Atento Colapinto: el nuevo CEO de Alpine le reclamó "mejorar el rendimiento" a Briatore

El mensaje de Franco Colapinto tras la fatídica carrera en Hungría: Ya van a venir las buenas

El mensaje de Franco Colapinto tras la fatídica carrera en Hungría: "Ya van a venir las buenas"

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

play

La odisea de conseguir trabajo: cientos de jóvenes buscan su primer empleo

Hace 10 minutos
Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 28 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 37 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 46 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 52 minutos