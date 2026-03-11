11 de marzo de 2026 Inicio
¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

El periodista y manager de Victoriano Arenas lo desafiaron a decir quién era mejor que él: qué dijo sobre Lionel Scaloni, Marcelo Gallardo, Zinedine Zidane y Pep Guardiola.

Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

Luis Ventura protagonizó un divertido desafío viral en el que le preguntaron por otros entrenadores nacionales e internacionales y no dudó. El periodista especializado en espectáculos se considera mejor que un DT que llevó a Argentina al Mundial.

Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,
La consigna era clara: "Hablá cuando un entrenador sea mejor que vos". Enseguida comenzó la danza de nombres y el periodista permaneció inmutable mientras pasaban los nombres de Huevo Rondina, Sapito Coleoni y Matías Modolo. Sorpresivamente, Ventura optó por hablar cuando apareció el nombre de Caruso Lombardi.

Embed
@diario.ole LUIS VENTURA, ¿A QUIÉN PREFERÍS? ▶️ El mánager de Victoriano Arenas y presidente de APTRA se animó a un divertido desafío con Olé ️️ La nota COMPLETA en nuestra web y canal de Youtube ️ @catsarra @nicolaroccanarvaez ♬ sonido original - Diario Ole

Lo más polémico ocurrió cuando en la lista mencionaron el nombre del astro internacional Zinedine Zidane y Ventura quedó completamente en silencio. Lo mismo ocurrió con Jorge Sampaoli, el entrenador de Argentina en el Mundial de Rusia 2018.

Al escuchar el nombre de Pep Guardiola, el periodista habló, pero enseguida se volvió a quedar callado cuando escuchó al actual DT de Boca, Claudio Úbeda y al entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Para cerrar, se ocupó de opinar de dos de los técnicos más ganadores de los últimos tiempos: Marcelo Gallardo y Lionel Scaloni. En ambos casos habló.

