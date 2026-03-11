11 de marzo de 2026 Inicio
Cuáles fueron los mejores y peores árbitros para River y Boca desde el 2002 hasta ahora

Un análisis estadístico reveló qué jueces registran los mejores y peores porcentajes de puntos para los dos clubes más grandes del fútbol argentino.

Un análisis estadístico detallado muestra contrastes llamativos en ambos clubes.

  • Una base de datos analizó partidos de 2002 a 2026 para medir el rendimiento con cada árbitro.

  • Ariel Penel es el juez con mejor porcentaje de puntos dirigidos para River.

  • Daniel Giménez aparece como el árbitro con mejores números para Boca.

  • En el otro extremo, Fernando Echenique y Néstor Pitana registran los peores porcentajes para cada club.

Un análisis estadístico que reúne datos del fútbol argentino desde 2002 hasta la actualidad reveló cuáles fueron los mejores y peores árbitros para River y Boca según el porcentaje de puntos obtenidos cuando esos jueces dirigieron sus partidos.

Qué fue de la vida del polémico árbitro en la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014

El estudio, elaborado a partir de registros de liga y copas nacionales, toma únicamente a los árbitros que dirigieron a cada club más de 10 partidos, un criterio que permite obtener una muestra representativa sobre el impacto de cada juez en los resultados.

Los números muestran contrastes llamativos en ambos clubes: mientras algunos árbitros aparecen asociados a altos porcentajes de victorias y rendimiento positivo, otros quedaron ligados a etapas con menor cosecha de puntos.

Fernando Echenique
Fernando Echenique aparece con el rendimiento más bajo para el club de Núñez.

El mejor y peor árbitro para River desde el 2002

Según el análisis estadístico, el árbitro con mejores números para River desde 2002 es Ariel Penel, con un notable 86,3% de los puntos obtenidos cuando dirigió partidos del club. El registro incluye encuentros de torneos locales y copas nacionales, y muestra que el equipo de Núñez logró un rendimiento muy alto bajo su arbitraje. Incluso uno de los antecedentes más recientes fue la victoria 2-0 ante Talleres en el Clausura 2025, un resultado que reforzó esa tendencia favorable.

En el extremo opuesto aparece Fernando Echenique, quien registra el porcentaje más bajo para River, con apenas 42% de los puntos obtenidos en los partidos dirigidos por él. Uno de los antecedentes recientes fue el empate 0-0 frente a Deportivo Riestra en el Apertura 2025, que se suma a una serie de encuentros donde el equipo no logró buenos resultados bajo su arbitraje.

El mejor y peor árbitro para Boca desde el 2002

En el caso de Boca, el árbitro con mejores números es Daniel Giménez, con un impresionante 83,3% de los puntos obtenidos cuando dirigió al equipo. Apodado "Sargento" por su pasado como suboficial mayor del Ejército Argentino, Giménez fue protagonista de varios encuentros recordados del fútbol argentino, incluido un polémico episodio en un partido entre Boca y Gimnasia de La Plata que marcó una época.

El peor registro para el Xeneize corresponde a Néstor Pitana, con solo 38,9% de los puntos obtenidos en los partidos dirigidos por el árbitro misionero. Entre los antecedentes más recordados aparece el Superclásico de 2014, cuando Pitana sancionó un córner muy discutido a favor de River que derivó en el gol de Ramiro Funes Mori, una jugada que todavía genera debate entre los hinchas.

