Fórmula 1: la calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine El piloto argentino fue sancionado con un stop and go que lo condicionó en la carrera, producto de un error del equipo que lo dejó por detrás de todos sus competidores. "Fue una lástima, se le arruinó la carrera", sentenció.







Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia, Captura de pantalla

Aníbal Colapinto, padre de Franco, habló sobre la actuación del piloto argentino durante su debut en la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia y no evitó hablar de la sanción que recibió por un error por parte del equipo de Alpine que lo terminó condicionando en la carrera.

El pilarense había tenido un buen inicio, donde se destacó la maniobra que tuvo en la largada evitando un choque contra Liam Lawson, quien arrancó lento y logró evitarlo, pero tuvo que cumplir una retención producto de un error en un procedimiento de salida; lo hizo retrasarse más de medio minuto y lo dejó por detrás de todos sus competidores.

Ubicado en la posición 15° durante la novena vuelta, el pilarense tuvo que ir a boxes para cumplir una sanción del stop and go, una parada de 10 segundos, debido a que un mecánico movió su auto hacia atrás en el cajón de largada cuando ya había acabado el tiempo reglamentario de intervención en los coches antes de la vuelta de alineación, error que su equipo atribuyó al software.

Ante ese inconveniente, en declaraciones radiales, Colapinto padre lamentó la secuencia y lanzó un poco con humor “siempre pasa algo”, pero al mismo tiempo reconoció que “es una lástima el stop and go ese porque se le arruinó la carrera”. “Igual yo me quedo con la maniobra que hizo en la largada. Creo que se habla más de eso que de la carrera en sí. Por suerte terminó entero él y el auto, porque podría haber sido un desastre. Fue una reacción impresionante”.

Por otra parte, sobre la preparación y cómo está Franco, su padre destacó que “está bien, hizo una buena pretemporada, está muy bien físicamente y de la cabeza”. “Está con muchas ganas. Vamos a ir de menos a más como corresponde. Va a ser un buen año”, analizó.