Venden la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: "Hay gente que pagaría lo que vale una casa en Nordelta" Una de las reliquias que el exfutbolista adquirió en 1991 se encuentra a la venta en impecable estado debido a su gran conservación y la gente enloqueció. “Tener un clásico requiere muchísimo trabajo y dedicación”, contó Aixa Franke, la piloto que lo vende. Por + Seguir en







La cupé Fuego de Diego Maradona tiene 67 mil kilómetoros. Redes sociales

Diego Armando Maradona se mostró con muchos vehículos icónicos en su vida y uno de ellos fue la Renault Fuego GTA Max, una joya de 1991 que está en impecable estado y que, gracias a la piloto Aixa Franke, se encuentra a la venta, lo que hizo delirar a los fanáticos: “Hay gente que pagaría lo que vale una casa en Nordelta”.

En su regreso a Argentina luego de la suspensión de 15 meses por el doping en un partido del Nápoli frente al Bari por la Serie A de Italia, se compró un auto para poder circular por el país en junio de 1991. Era la cupé Fuego a estrenar, con un motor de 2.2 litros con 123 caballos de potencia, y era catalogado como uno de los más veloces de la época, según Autoblog.

Lo utilizó para entrenar en los bosques de Palermo y un día fue al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. En una entrevista con Infobae, Oscar Aventín contó: “Gracias a Diego ese día el TC dio la vuelta al mundo. Además, me trajo suerte y buenas ondas porque luego fui campeón. Ese triunfo fue sobresaliente y no fue una victoria más, ya que tuve el honor de llevarlo una vuelta”.

Embed - RECTA PRINCIPAL on Instagram: "AIXA FRANKE SE DEDICA A LA VENTA DE AUTOS Y TIENE… ¡LA HISTÓRICA CUPÉ FUEGO DE MARADONA! “HAY GENTE QUE PAGARÍA LO QUE VALE UNA CASA EN NORDELTA” Lunes a viernes - 13 hs. @canaldeportv y YouTube" View this post on Instagram Según Autotest, en 2018 el auto estuvo en manos de Ezequiel Bonelli, quien lo puso en venta por u$s23 mil y fue vendido. En 2022 fue subastado por la empresa Trick NFTs y en 2024 reapareció exhibido en Plaza Serrano.

Pero ahora está en manos de la piloto Franke, quien lo publicó en sus redes sociales y contó que se vuelve a vender: “Me dedico a la compraventa de autos clásicos. Hace poquito empecé a comercializar uno de los autos de Fangio. Después de eso surgieron un montón de posibilidades, entre ellas el auto del Diego”.

En una entrevista en Recta Principal por Deportv, Franke contó cómo llegó al dueño: “Creo que lo tomaron en parte de pago por otra cosa, ellos se dedican a los negocios y no son del palo de los fierros. Obviamente tener un clásico requiere muchísimo trabajo y dedicación y hay gente que no tiene tiempo y no le interesa”. Embed - Aixa M. Franke on Instagram: "SABIAS DE ESTE AUTO? La gta Max de Diego Maradona" View this post on Instagram “Hay gente que no pagaría ni dos con cincuenta y hay gente que pagaría lo que vale una casa en Nordelta, es cuestión de cada uno el precio está dispuesto a pagar”, reveló, y dio detalles del mismo: “Está impecable tiene 67 mil kilómetros. Diego lo usó bastante y la mayoría se los habrá hecho él. Para un auto del 92 es muy poquito”.