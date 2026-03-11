Tras los cambios: en qué fecha vence el monotributo de ARCA de marzo 2026 ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es un día particular para todos los CUIT. La tabla completa con los valores actualizados. Por + Seguir en







Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales. ARCA

ARCA actualizó los valores del monotributo para marzo de 2026 y los contribuyentes ya tienen fecha límite para abonar.

Con la actualización también se modificaron los topes de facturación anual de cada categoría y las cuotas mensuales que debe pagar cada monotributista según su actividad.

El organismo ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es el 20 para todos los CUIT.

El pago puede realizarse a través del sitio oficial de ARCA ingresando con CUIL y Clave Fiscal, desde el homebanking o en cualquier banco habilitado. ARCA actualizó los valores del monotributo para marzo de 2026 y los contribuyentes ya tienen fecha límite para abonar: el vencimiento es el 20 de marzo para todos los CUIT sin distinción de terminación. Con la actualización también se modificaron los topes de facturación anual de cada categoría y las cuotas mensuales que debe pagar cada monotributista según su actividad.

El organismo ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es el 20 para todos los CUIT. La tabla completa con los valores actualizados. A continuación todos lo datos que tenés que saber sobre los pasos a seguir y los valores según la categoría de todos los monotributistas.

Cuándo vence el monotributo de ARCA en marzo 2026 En marzo 2026 el plazo es único: 20 de marzo de 2026 para todos los contribuyentes. El pago puede realizarse a través del sitio oficial de ARCA ingresando con CUIL y Clave Fiscal, desde el homebanking o en cualquier banco habilitado. Para evitar recargos por mora conviene no dejar el trámite para último momento, especialmente considerando que el 20 de marzo es un jueves hábil.

monotributo Qué límite de facturación tiene cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026 En marzo 2026 el plazo es único: 20 de marzo de 2026 para todos los contribuyentes. Además, hay nuevos topes de facturación anual desde febrero:

Categoría A: $10.277.988,13

$10.277.988,13 Categoría B: $15.058.447,71

$15.058.447,71 Categoría C: $21.113.696,52

$21.113.696,52 Categoría D: $26.212.853,42

$26.212.853,42 Categoría E: $30.833.964,37

$30.833.964,37 Categoría F : $38.642.048,36

: $38.642.048,36 Categoría G: $46.211.109,37

$46.211.109,37 Categoría H: $70.113.407,33

$70.113.407,33 Categoría I: $78.479.211,62

$78.479.211,62 Categoría J: $89.872.640,30

$89.872.640,30 Categoría K: $108.357.084,05 Monotributo Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales. ARCA Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026 Las cuotas mensuales varían según la categoría y el tipo de actividad. Los contribuyentes que prestan servicios pagan más que quienes venden bienes muebles a partir de la categoría C. Los valores vigentes desde marzo de 2026 son los siguientes: