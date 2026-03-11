11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Tras los cambios: en qué fecha vence el monotributo de ARCA de marzo 2026

ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es un día particular para todos los CUIT. La tabla completa con los valores actualizados.

Por
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

ARCA
  • ARCA actualizó los valores del monotributo para marzo de 2026 y los contribuyentes ya tienen fecha límite para abonar.
  • Con la actualización también se modificaron los topes de facturación anual de cada categoría y las cuotas mensuales que debe pagar cada monotributista según su actividad.
  • El organismo ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es el 20 para todos los CUIT.
  • El pago puede realizarse a través del sitio oficial de ARCA ingresando con CUIL y Clave Fiscal, desde el homebanking o en cualquier banco habilitado.

ARCA actualizó los valores del monotributo para marzo de 2026 y los contribuyentes ya tienen fecha límite para abonar: el vencimiento es el 20 de marzo para todos los CUIT sin distinción de terminación. Con la actualización también se modificaron los topes de facturación anual de cada categoría y las cuotas mensuales que debe pagar cada monotributista según su actividad.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
Te puede interesar:

El cambio clave que deben conocer los monotributistas de ARCA para marzo 2026

El organismo ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es el 20 para todos los CUIT. La tabla completa con los valores actualizados. A continuación todos lo datos que tenés que saber sobre los pasos a seguir y los valores según la categoría de todos los monotributistas.

Cuándo vence el monotributo de ARCA en marzo 2026

En marzo 2026 el plazo es único: 20 de marzo de 2026 para todos los contribuyentes. El pago puede realizarse a través del sitio oficial de ARCA ingresando con CUIL y Clave Fiscal, desde el homebanking o en cualquier banco habilitado. Para evitar recargos por mora conviene no dejar el trámite para último momento, especialmente considerando que el 20 de marzo es un jueves hábil.

monotributo

Qué límite de facturación tiene cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

En marzo 2026 el plazo es único: 20 de marzo de 2026 para todos los contribuyentes. Además, hay nuevos topes de facturación anual desde febrero:

  • Categoría A: $10.277.988,13
  • Categoría B: $15.058.447,71
  • Categoría C: $21.113.696,52
  • Categoría D: $26.212.853,42
  • Categoría E: $30.833.964,37
  • Categoría F: $38.642.048,36
  • Categoría G: $46.211.109,37
  • Categoría H: $70.113.407,33
  • Categoría I: $78.479.211,62
  • Categoría J: $89.872.640,30
  • Categoría K: $108.357.084,05
Monotributo
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

Las cuotas mensuales varían según la categoría y el tipo de actividad. Los contribuyentes que prestan servicios pagan más que quienes venden bienes muebles a partir de la categoría C. Los valores vigentes desde marzo de 2026 son los siguientes:

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
Monotributo
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ARCA delimitó los nuevos límites de facturación en el sistema del Monotributo

Cuál es el nuevo límite permitido para cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

Qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en marzo 2026.

Cuales son los aumentos para el monotributo de ARCA en marzo 2026

El cambio fundamental para el monotributo de ARCA.

Qué debés saber sobre el cambio del monotributo a Ganancias Simplificado: ¿para qué sirve?

Los montos que debés saber del monotributo de ARCA en marzo 2026.

Cómo quedaron las escalas y las cuotas del monotributo de ARCA en marzo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Lo tenés que saber: cuáles son las claves para evitar la recategorización y la exclusión del monotributo de ARCA

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Cómo podés reingresar al monotributo si ARCA te excluyó de oficio

Rating Cero

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

El actor, que supo ser uno de los mejores cotizados de la industria, hoy atraviesa uno de sus peores momentos económicos.

Sin plata y desalojado de su casa: el duro presente de una estrella de Hollywood

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

El reconocido jugador de fútbol estaría empezando una nueva relación amorosa 

Mbappé sorprendió al mundo y se mostró con una actriz muy famosa de España: quien es

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

últimas noticias

En Diputados, la dieta ronda los $6 millones brutos. 

Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones por mes tras un nuevo acuerdo salarial

Hace 4 minutos
La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 21 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 51 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 53 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 59 minutos