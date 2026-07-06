Quién era Leandro Bertazzo, el piloto que se arrojó desde su avión en Córdoba

El piloto comercial de 42 años se convirtió en protagonista de una tragedia aérea cuando en plena práctica con su alumna, se desabrochó el cinturón, abrió la puerta y cayó al vacío. La joven logró aterrizar sola la aeronave.

La muerte de Leandro Andrés Bertazzo , de 42 años, sigue sin esclarecerse y conmociona a la comunidad aeronáutica cordobesa. El instructor de vuelo y piloto comercial con más de una década de formación en la escuela Flying Parrot Córdoba, se arrojó de un Cessna C-150 mientras realizaba una práctica junto a una alumna de 22 años.

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El hecho ocurrió el sábado por la tarde, sobre la zona rural de Toledo, en el departamento Río Segundo y según el relato de la joven, Bertazzo le pidió que mantuviera el rumbo, se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, abrió la puerta y saltó al vacío. Ella logró aterrizar la aeronave sin sufrir lesiones.

Luego de conocerse el fatal desenlace del piloto comercial, amigos y compañeros de trabajo se refirieron a la tragedia, En ese contexto, el director de la escuela Flying Parrot Córdoba, Eduardo Álvarez explicó que " nadie había advertido conductas extrañas " ni señales que hicieran prever una situación semejante. “Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien . Había volado con un alumno antes ”, comentó y destacó que Bertazzo desarrolló esa primera actividad con total normalidad.

“Hay una relación alumno-instructor muy íntima en el sentido profesional, pero ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos pudimos detectar que él iba a tomar esa decisión de arrojarse de una aeronave. Evidentemente había algo en su psique, Estamos todos shockeados” , cerró.

El piloto, que también había trabajado en Chile y acumulaba licencias de transporte de línea aérea e instructor de vuelo, era considerado un profesional experimentado y cercano a sus alumnos . Su muerte dejó un fuerte impacto en el ámbito aeronáutico y abrió interrogantes sobre su estado personal y las razones que lo llevaron a tomar esa determinación.

Tras la tragedia, entre sus colegas comenzaron a salir detalles de su vida privada que hasta entonces permanecían ocultos. “Había estado internado en un instituto neuropsiquiátrico, pero solo su familia lo sabía”, reveló el director de la escuela aeronáutica.

Cómo quedó la investigación por la por la muerte del instructor

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que tiene competencia para intervenir en los incidentes aéreos y deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias desplegaron un operativo de búsqueda en la zona señalada por la estudiante. Horas después localizaron el cuerpo del instructor en un campo cercano al lugar donde habría ocurrido la caída. Los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

La fiscalía de turno ordenó una serie de pericias sobre la aeronave y el relevamiento de pruebas para reconstruir la secuencia del hecho. Entre las medidas dispuestas figuran la toma de declaración a la alumna, el análisis del estado mecánico del avión y la revisión de la documentación del vuelo.

Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan el resultado de las pericias para determinar si existió una falla técnica, un error humano o cualquier otra circunstancia que explique la tragedia.