Vozinha reveló qué le dijo Lionel Messi tras el partido: "Lo recordaré toda mi vida" Luego de la sufrida clasificación de la Selección frente a Cabo Verde en Miami, el astro argentino fue a felicitar al héroe de la jornada, el arquero sensación del Mundial que fue figura en la competencia. Por Agregar C5N en









Vozinha, de 40 años, fue la sensación del Mundial 2026.

El partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 fue mucho más que un resultado deportivo. En un encuentro cargado de tensión que tuvo una definición infartante por 3-2 en el alargue, la "Scaloneta" logró avanzar a la siguiente ronda, pero todos los flashes se los robó el arquero cavoberdiano, Vozinha, quien fue el héroe en el Hard Rock Stadium y se llevó uno de los mejores recuerdos de su vida de parte de Lionel Messi: "Significa mucho para mí", confesó.

Apenas terminó el partido, el astro argentino no se dirigió de inmediato a festejar con sus compañeros, sino que buscó directamente a Vozinha, la gran figura del conjunto africano. La estrella del Mundial, que había sostenido a su equipo con atajadas determinantes durante los 120 minutos, recibió un abrazo espontáneo del crack rosarino antes de que pudiera mediar palabra. El gesto fue destacado rápidamente por los fanáticos y se viralizó en las redes sociales como una de las imágenes más emotivas.

Vozinha no pudo evitar el gol de Messi, el primero de la Selección argentina. Redes sociales Durante ese breve pero intenso encuentro, el capitán argentino le dedicó palabras que Vozinha atesorará para siempre. "Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti", le expresó el "10" al guardameta, quien aún emocionado le agradeció, reafirmando su admiración con un contundente "Gracias Leo, eres el mejor". En rueda de prensa, el arquero precisó que el reconocimiento de Messi "significa mucho" y representa "la vida entera".

La charla íntima también incluyó un pedido especial por parte del portero revelación, quien no quiso irse del estadio sin un recuerdo histórico: la camiseta del capitán argentino. Con una sonrisa, Messi aceptó de inmediato y le prometió entregársela personalmente en el túnel de vestuarios tras cumplir con las entrevistas de rigor. "Momentos como este los recordaré toda mi vida", confesó el arquero ante la prensa, visiblemente conmovido por la humildad y la deportividad del crack rosarino.

De esta manera, Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 con la frente en alto tras una participación histórica en la que compitieron de igual a igual contra las potencias. Por su parte, la Selección argentina ya pone el foco en su próximo desafío en la defensa del título: el cruce de octavos de final contra Egipto, que se disputará el próximo martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.