5 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Un día salió de su casa y volvió sin sus piernas: la historia de Ezequiel Irustia

El capitán de la selección de paravoley contó cómo es que un accidente automovilístico no solo le cambió la vida, sino también la forma de verla.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
La historia de Ezequiel Irustia en Cicatrices.

La historia de Ezequiel Irustia en Cicatrices.

Federico Muiña | C5N

Ezequiel Irustia jugaba al fútbol y trabajaba como administrativo en una empresa. Un día cualquiera fue a visitar a su abuelo por su cumpleaños y su vida nunca más volvió a ser la misma.

Alpine no tuvo un buen fin de semana: para clasificación,  Colapinto largó 19 y Gasly fue penalizado y se posicionó 15°.
Te puede interesar:

Colapinto mejora su rendimiento en el Gran Premio de Gran Bretaña y se posiciona 11°

"Antes de subir la General Paz pasamos a cargar combustible. Me pusieron uno que no era y a unos metros de la subida, el auto se detiene. Yo hago lo que hay que hacer, que es sacar el kit con balizas y una persona alcoholizada me embistió desde atrás", narró en diálogo con C5N.

El joven perdió sus dos piernas prácticamente en el acto, aunque a una de ellas pudo salvarle la rodilla, algo que él define como algo importantísimo para su vida diaria.

El joven encontró el paravoley y juega en la Selección argentina.

El joven encontró el paravoley y juega en la Selección argentina.

"Una vez que me chocan, afortunadamente la ambulancia llegó muy rápido. Una vez que llegué al hospital me amputaron las piernas. Si bien después del accidente estaba al caer, ahí se terminó de realizar la intervención. Estuve cuatro días en terapia, me trasladaron a una clínica en Palermo y ahí me hicieron varios toilettes quirúrgicos porque como había sido un accidente en la vía pública podía tener infecciones, además tenía fractura de fémur", manifestó.

Sin embargo, esta nueva etapa en su vida no lo venció: "Apenas me desperté y me vi, pensé que era un propósito de Dios y que tenía que enfrentarlo. Yo siempre digo que tengo dos caminos, o me quedo o sigo. Quedarme a mitad de camino iba a ser engorroso para mí y mi familia. Y cuando digo a mitad de camino, me refiero a estar depresivo. Que puede pasar, no está mal".

Dentro de ese camino, Ezequiel reconoció haber encontrado "una fe que no sabía que tenía", lo que lo ayudó a ver su discapacidad como algo más. "Me costaba verme, me decía a mí mismo: 'Mirá cómo terminé. Fui a ver a mi abuelo y a los dos días volví a mi casa en silla de ruedas. Hay días que son mejores, otros peores, pero decidí poner todo lo que tenía para recuperarme".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Después de haber pasado por un período de adaptación a la silla de ruedas, que implicó hasta la modificación de su propia casa y de sus propios hábitos, llegaron las prótesis. Las que lo harían poner de pie. "Ponerme de pie me devolvió la alegría", contó.

El paravoley, el deporte que le devolvió las ganas de vivir

Ezequiel llegó al paravoley casi como por obra del destino. O mejor dicho, de un desafío que le propuso una enfermera: "Como me vio bien, me dijo que probara el deporte y yo le dije que sí, pero que si me traía una hamburguesa porque hacía varios días que estaba comiendo comida de hospital y ya estaba un poco cansado, je".

"El vóley, y más el adaptado es rehabilitación. Es enseñarte a vivir", dijo. El shock más grande se lo llevó cuando llegó al Club Oeste de Caballito, donde vio a 12 jugadores más que eran amputados como él: "Eso fue fuerte porque me hizo caer, como con un baldazo de agua fría, en que era esa mi realidad".

El paravoley o vóley sentado, el deporte que eligió Ezequiel Irustia.

El paravoley o vóley sentado, el deporte que eligió Ezequiel Irustia.

Sin embargo, la calidad humana de sus compañeros fue lo que lo impulsó a sumarse a querer entrenar todos los días. Y así creció dentro del paravoley, una disciplina que forma parte de su vida: "Volví a tener sueños después de haber creído que todo estaba perdido. Es un deporte que no me larga y parece que no me va a largar por mucho tiempo".

Noticias relacionadas

El argentino no tuvo su mejor fin de semana en Gran Bretaña.

Cuándo corre Colapinto en el GP de Gran Bretaña y dónde verlo en vivo

Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer puesto del ranking en la disputa por la Bota de Oro. 

Con el tanto ante Paraguay, Mbappé igualó a Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026

Boca jugó dos amistosos frente a Defensa y Justicia: ganó uno y empató el otro.

El Boca del Vasco Arruabarrena puso primera: un triunfo, un empate y la presentación de un refuerzo

Colapinto despistó y largará 19° en Silverstone.
play

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá en los puestos del fondo en Silverstone

Colapinto corre la carrera Sprint.

Producto de una excelente excelente largada, Colapinto se recuperó en la sprint de Silverstone: terminó 12°

La Selección celebró el triunfo ante Cabo Verde e irá por Egipto. 

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina, tras el triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde

Rating Cero

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Asi fue el momento en el que Martín Salwe oficializó su relación.

Martín Salwe aprovechó el vivo y presentó a su novia desde Estados Unidos

¿Qué pasó entre Wanda y Maxi y por qué aparce implicado Icardi?

Se filtró el chat entre Maxi López y Wanda Nara: qué dijeron de Mauro Icardi

La preparación física de Shakira se estructura en sesiones de entrenamiento que combinan trabajo de fuerza con pesas, series cardiovasculares y secuencias de baile.

Ejercicios únicos: esta fue la impresionante transformación de Shakira

Tomás Fonzi, se refirió a la actualidad de los actores en el país.

Tomás Fonzi: "Hay discursos muy agresivos que penetran en la sociedad"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

últimas noticias

El conflicto salarial de los choferes de colectivos no encuentra solución. 

La UTA reclama aumento salarial y advierte por un posible paro de colectivos

Hace 11 minutos
Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Hace 31 minutos
Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

Hace 33 minutos
Asi fue el momento en el que Martín Salwe oficializó su relación.

Martín Salwe aprovechó el vivo y presentó a su novia desde Estados Unidos

Hace 47 minutos
Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en pleno entrenamiento

Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en un entrenamiento

Hace 54 minutos