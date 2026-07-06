6 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 7 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 7 de julio de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Las personas gestantes pueden acceder a la Asignación por Embarazo.
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ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 8 de julio, sin importar la terminación de DNI.

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