Sebastián Villa se realizó la revisión médica y solo resta su oficialización como segundo refuerzo de Boca

El colombiano voló desde Mendoza, se sometió a los chequeos habituales y, de no mediar inconvenientes, se oficializará su regreso al Xeneize. Se suma al arquero Álvaro Montero, que fue anunciado por redes sociales.

Sebastián Villa llegó a Buenos Aires y pasó a por la clínica privada de Capital para realizarse la revisión médica que lo convertirá en el segundo refuerzo de Boca. Se suma al arquero Álvaro Montero, que fue anunciado por redes sociales.