El Boca del Vasco Arruabarrena puso primera: un triunfo, un empate y la presentación de un refuerzo El equipo jugó dos amistosos contra Defensa y Justicia que dejaron saldo positivo. En poco más de 10 días, el Xeneize se medirá ante Sarmiento por Copa Argentina. Por Agregar C5N en









Boca jugó dos amistosos frente a Defensa y Justicia: ganó uno y empató el otro. La Número 12 | X

En medio de la fiebre mundialista, Boca pone primera y el Vasco Arruabarrena mete mano para darle forma al equipo que encarará este segundo semestre de 2026. Esta mañana, ante Defensa y Justicia, el equipo sacó un triunfo y un empate.

Los partidos tuvieron lugar en el complejo Pedro Pompilio desde bien comenzada la jornada de sábado. En el primer turno, el encuentro finalizó en empate 1-1. El DT optó por un mix de experiencia y juventud, mandando a la cancha a Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, William Alarcón, Kevín Zenón; Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez.

El paraguayo Ángel Romero fue el encargado de inflar la red para el local, mientras que en la segunda mitad el juvenil Camilo Rey Domenech sumó minutos en reemplazo de Zenón.

Boca durante el amistoso frente a Defensa y Justicia Para el segundo bloque de la mañana, Arruabarrena pateó el tablero, cambió los once nombres y el equipo respondió con una victoria por 1-0, con el debut de Leandro Lozano, el flamante refuerzo uruguayo de este mercado de pases.

En esta ocasión, Boca formó con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. La Bestia, Miguel Merentiel, selló el triunfo tras una gran asistencia del pibe Flores, uno de los juveniles promovidos a Primera en esta pretemporada junto a Gorosito y Rey Domenech.