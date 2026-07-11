Bomba de Boca: hay acuerdo para el regreso de Sebastián Villa

El colombiano había sido desafectado de la lista de Independiente Rivadavia para el partido ante Tigre por Copa Argentina. Se estima que viaje entre el domingo y el lunes a Buenos Aires para hacerse la revisión médica.

Luego de varias idas y vueltas, Boca llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia para que Sebastián Villa se convierta en nuevo refuerzo del conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena. De esta manera, el colombiano iniciará su segundo ciclo en el conjunto de La Ribera.

Más allá que en el último tiempo el delantero utilizó sus redes sociales dando indicios que estaba entusiasmado a que se de el acurdo, la no convocatoria en la lista de la Lepra para disputar el duelo ante Tigre por Copa Argentina en Córdoba este domingo fue una señal que la confirmación estaba al caer .

“ Acuerdo entre Boca e Independiente por Sebastián Villa. El futbolista colombiano vuelve a Boca. Se están intercambiando los contratos y si está todo ok de lo conversado, entre mañana (por el domingo) y el lunes, Villa viajará a Buenos Aires para hacerse la revisión médica ”, explicó el periodista Tato Aguilera a través de sus redes sociales.

Al mismo tiempo, según trascendió, el Xeneize pagará una cifra de 6,5 millones de dólares por el total del pase del futbolista que iniciará su segundo ciclo con la camiseta azul y amarilla, luego de haber sido desafectado hace tres años tras la sentencia de la Justicia por las denuncias de abuso sexual. El vínculo será por cuatro temporadas.

En la primera etapa en La Boca, Villa jugó entre 2018 y 2023, donde disputó 172 partidos, marcó 29 goles, brindó 32 asistencias y ganó siete títulos .

Instagram: sebastianvilla22

Cuándo podría debutar Villa en el equipo del Vasco Arruabarrena en Boca

Se espera que Sebastián Villa viaje en las próximas horas para hacerse la revisión médica y una vez que salgo como lo previsto, el colombiano quedará a disposición del nuevo entrenador, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena para comenzar su segundo ciclo en Boca.

Ante ello, el entrenador evaluará su estado y si lo encuentra en óptimas condiciones lo podría tener en cuenta para lo que será el debut del Xeneize en este segundo semestre del año en el choque contra Sarmiento de Junín, el jueves 16 de julio por los 16avos de la Copa Argentina que se jugará en el Marcelo Bielsa, de Rosario.

En caso contrario, seguramente podrá estar disponible para choque de ida de la eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana, ante O'Higgins, el próximo jueves 23 de julio.