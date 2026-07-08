Boca arrancó con el pie derecho: superó a Athletico Paranaense en Salta en el estreno del Vasco Arruabarrena El Xeneize se impuso 1-0 ante el equipo brasileño con un golazo de Lautaro Blanco, en el estadio Padre Martearena, en un partido marcado por la expulsión del arquero de la visita tras una violenta patada al juvenil Flores. Fue la última prueba amistosa antes del duelo ante Sarmiento de Junín por Copa Argentina. Por Agregar C5N en









Boca superó sin problemas al equipo brasileño en Salta.

Boca venció por 1 a 0 a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, en lo que fue el primer amistoso y con público del segundo ciclo del entrenador Rodolfo Arruabarrena. Con un golazo del lateral Lautaro Blanco, el encuentro sirvió como una prueba clave para el equipo de la Ribera, que busca rodaje de cara a un segundo semestre cargado de compromisos como la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

¡ ! pic.twitter.com/1fXDbeqQnM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 9, 2026 El único tanto del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo gracias a un auténtico golazo de Lautaro Blanco. Tras un córner desde la derecha y una asistencia de Santiago Ascacibar, el lateral izquierdo acomodó el balón y sacó un potente zurdazo que impactó en el travesaño antes de ingresar en la valla del arquero Santos. Con esta gol, el Xeneize logró imponer condiciones y dominar el ritmo del juego durante gran parte de la primera etapa.

El complemento estuvo marcado por una fuerte falta a los 16 minutos, cuando el arquero Santos fue expulsado por una violenta patada en el rostro del juvenil Leonel Flores. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó en mostrar la roja directa al capitán del conjunto brasileño tras la temeraria acción en la puerta del área. El equipo local, además, tuvo chances de aumentar el marcador, tras un tiro libre de Ángel Romero que se estrelló en la unión del palo y el travesaño.

¡¡¡ROJA A SANTOS POR UNA PATADA TREMENDA CONTRA FLORES!!! El arquero de Athletico Paranaense se fue expulsado tras esta acción contra el juvenil de Boca.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wwbsVdYMkk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, más allá de las habituales rotaciones permitidas para este tipo de amistosos, tuvo dos estrenos destacados: el de Leandro Lozano, incorporado desde Argentinos Juniors por u$s3,5 millones, y el de Leonel Flores, un extremo de la categoría 2007 que se ganó su lugar en el plantel profesional gracias a sus sobresalientes actuaciones en la Reserva. El juvenil recibió la confianza del nuevo entrenador y sumó sus primeros minutos en la máxima categoría.

Con esta victoria, Boca cerró su etapa de preparación con una sonrisa y ya pone la mira en su debut por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento de Junín, el próximo jueves. El exigente calendario del Xeneize continuará con el repechaje de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, apenas finalice el Mundial 2026, y el inicio del Torneo Clausura contra Deportivo Riestra a finales de este mes. ¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Impresionante zurdazo de Lautaro Blanco para marcar el 1-0 de Boca a Athletico Paranaense en el amistoso en Salta y el primer gol del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rCL1vo1D39 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026 Mirá el resumen de la victoria de Boca frente a Athletico Paranaense en Salta