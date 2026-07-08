9 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Boca arrancó con el pie derecho: superó a Athletico Paranaense en Salta en el estreno del Vasco Arruabarrena

El Xeneize se impuso 1-0 ante el equipo brasileño con un golazo de Lautaro Blanco, en el estadio Padre Martearena, en un partido marcado por la expulsión del arquero de la visita tras una violenta patada al juvenil Flores. Fue la última prueba amistosa antes del duelo ante Sarmiento de Junín por Copa Argentina.

Por
Boca superó sin problemas al equipo brasileño en Salta.

Boca superó sin problemas al equipo brasileño en Salta.

Boca venció por 1 a 0 a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, en lo que fue el primer amistoso y con público del segundo ciclo del entrenador Rodolfo Arruabarrena. Con un golazo del lateral Lautaro Blanco, el encuentro sirvió como una prueba clave para el equipo de la Ribera, que busca rodaje de cara a un segundo semestre cargado de compromisos como la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Boca jugó dos amistosos frente a Defensa y Justicia: ganó uno y empató el otro.
Te puede interesar:

El Boca del Vasco Arruabarrena puso primera: un triunfo, un empate y la presentación de un refuerzo

El único tanto del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo gracias a un auténtico golazo de Lautaro Blanco. Tras un córner desde la derecha y una asistencia de Santiago Ascacibar, el lateral izquierdo acomodó el balón y sacó un potente zurdazo que impactó en el travesaño antes de ingresar en la valla del arquero Santos. Con esta gol, el Xeneize logró imponer condiciones y dominar el ritmo del juego durante gran parte de la primera etapa.

El complemento estuvo marcado por una fuerte falta a los 16 minutos, cuando el arquero Santos fue expulsado por una violenta patada en el rostro del juvenil Leonel Flores. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó en mostrar la roja directa al capitán del conjunto brasileño tras la temeraria acción en la puerta del área. El equipo local, además, tuvo chances de aumentar el marcador, tras un tiro libre de Ángel Romero que se estrelló en la unión del palo y el travesaño.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, más allá de las habituales rotaciones permitidas para este tipo de amistosos, tuvo dos estrenos destacados: el de Leandro Lozano, incorporado desde Argentinos Juniors por u$s3,5 millones, y el de Leonel Flores, un extremo de la categoría 2007 que se ganó su lugar en el plantel profesional gracias a sus sobresalientes actuaciones en la Reserva. El juvenil recibió la confianza del nuevo entrenador y sumó sus primeros minutos en la máxima categoría.

Con esta victoria, Boca cerró su etapa de preparación con una sonrisa y ya pone la mira en su debut por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento de Junín, el próximo jueves. El exigente calendario del Xeneize continuará con el repechaje de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, apenas finalice el Mundial 2026, y el inicio del Torneo Clausura contra Deportivo Riestra a finales de este mes.

Mirá el resumen de la victoria de Boca frente a Athletico Paranaense en Salta

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alejandro Fantino anunció que realizará un programa semanal sobre la actualidad de Boca.

Alejandro Fantino anunció su regreso al mundo Boca: de qué se trata su nuevo proyecto

El partido de Boca y Athletico Paranaense se podrá ver por Disney + Premium.

Comienza el ciclo de Arruabarrena: Boca enfrenta a Paranaense en Salta

Edinson Cavani no consiguió ningún título con Boca.

Cavani dejó de ser jugador de Boca: rescindió su contrato a seis meses del vencimiento

Roma tiene la intención de renovarle a Paulo Dybala por dos temporadas más.

Dybala es oficialmente jugador libre: la postura de Roma que perjudica a Boca

El día después de Egipto: la Selección argentina entrena con la mira puesta en Suiza

El día después de la hazaña ante Egipto: la agenda de la Selección argentina tras los festejos

Cristian Cuti Romero fue el autor del descuento para Argentina ante Egipto. 

Cuti Romero dejó un contundente mensaje tras la clasificación de Argentina: "Jamás pero jamás duden"

Rating Cero

¿Vuelve el amor entre Daniela Celis y Thiago Medina?

El inesperado mensaje de Daniela Celis a Thiago Medina que despertó rumores de acercamiento

Margaret Qualley y Jack Antonoff habrían puesto fin a su relación.

Se terminó el amor: Margaret Qualley y Jack Antonoff se habrían separado después de tres años casados

Yuyito González vivió un romance fugaz con El Carpo.
play

"Si me gusta, le doy": Yuyito González recordó su fugaz pero intenso romance con Pappo

La sesión terminó con los participanes relajados hasta las lágrimas.
play

Gran Hermano organizó un retiro espiritual: meditación, lágrimas y miradas de reojo

Daniela Christiansson, la modelo suiza en pareja con Maxi López.

Daniela Christiansson reveló cómo pasará el partido entre su Suiza natal y Argentina

Andrea del Boca lloró en medio de un ataque nervioso.

Andrea del Boca tuvo un ataque de llanto en Gran Hermano: el motivo

últimas noticias

Javier Milei, presidente de Argentina, en el acto del 9 de julio en Tucumán.

Milei: "Este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia"

Hace 23 minutos
Sebastián Bonafé habría confesado el crimen de Mercedes Errapan en una manuscrito. 

Junín: la escalofriante carta que dejó el sospechoso de matar a una mujer y secuestrar a su hija

Hace 50 minutos
play
Boca superó sin problemas al equipo brasileño en Salta.

Boca arrancó con el pie derecho: superó a Athletico Paranaense en Salta en el estreno del Vasco Arruabarrena

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del miércoles 8 de julio de 2026.

Loto Plus: 242 apostadores del Sale o Sale se llevaron más de $100.000 cada uno

Hace 1 hora
Ernestina Pais murió el pasado viernes 26 de junio.

Confirmaron el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais

Hace 1 hora