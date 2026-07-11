Luto en el fútbol: murió Antonio Rattín, histórico emblema de Boca y de la Selección argentina

El exmediocampista tenía 89 años: jugó más de 380 partidos en el Xeneize y vistió la camiseta albiceleste en los Mundiales de 1962 y 1966.

En la previa del partido entre Argentina y Suiza, el fútbol argentino recibió una noticia devastadora. A sus 89 años, murió Antonio Rattín, uno de los futbolistas más relevantes en la historia de Boca. Además, fue capitán de la Selección durante la década del 60.

El club de la Ribera fue uno de los primeros en confirmar la noticia en sus redes. Así lo informaron: "Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución". Enseguida agregaron: "Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata".

Nacido futbolísticamente en las divisiones inferiores del club de la Ribera, Rattin debutó en la Primera División en 1956 y trazó una carrera marcada por un valor casi extinto en el fútbol global: la fidelidad absoluta.

Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata. pic.twitter.com/RYODn1j4r0

Nunca vistió otra camiseta a nivel de clubes. A lo largo de 14 temporadas consecutivas, el mediocampista central disputó 382 partidos oficiales, marcó 28 goles y conquistó cuatro títulos locales, consolidándose como el gran capitán del Xeneize.

Con la Selección Argentina, Rattin disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Fue precisamente en el torneo británico donde protagonizó uno de los capítulos más icónicos y con mayor impacto geopolítico en la historia de los Mundiales.

Durante el ríspido partido de cuartos de final ante el seleccionado anfitrión en el estadio de Wembley, Rattin fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein bajo el argumento de "mirada de pocos amigos" y protestas airadas. El capitán argentino, en un acto de rebeldía que paralizó al planeta, se negó a abandonar el campo de juego exigiendo la presencia de un traductor.

Aquel tenso episodio, que incluyó al futbolista sentado en la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II y estrujando el banderín de córner británico, expuso ante la FIFA la urgencia de crear un sistema de comunicación universal. Ese caos en Londres fue el antecedente directo para la implementación de las tarjetas amarillas y rojas, estrenadas formalmente en el Mundial de México 1970.

Un legado de pertenencia

Tras colgar los botines en 1970, su romance con el fútbol continuó desde el banco de suplentes como director técnico, título que le permitió dirigir a Boca en 1980. El reconocimiento institucional a su lealtad se inmortalizó en 2015, cuando el club inauguró una estatua en su honor dentro del Museo de la Pasión Boquense.

La estatua homenaje a Rattín, construida en 2015.

El propio Rattin resumió su paso por este deporte con una declaración que hoy todavía resuena, en épocas donde manda el dinero: "Jugué con dos camisetas en toda mi vida, la de Boca y la de Argentina".