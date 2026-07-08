A qué hora juega Boca vs. Athletico Paranaense por un amistoso en Salta: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize se medirá con el conjunto brasileño de cara a lo que será el segundo semestre donde jugará el torneo Clausura, la Copa Argentina y los 16avos de final de la Sudamericana.

El partido de Boca y Athletico Paranaense se podrá ver por Disney + Premium.

En lo que será el inicio del segundo ciclo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena , Boca jugará este miércoles ante Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso de cara a lo que será el segundo semestre.

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Para esta segunda parte del año, el equipo dirigido por el Vasco tendrá tres torneos para disputar: Torneo Clausura, Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Este choque para el Xeneize será una preparación de cara a lo que la previa del cruce ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y del repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile .

El conjunto de La Ribera ya había disputado dos encuentros a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla: el primero terminó 1 a 1, con gol de Ángel Romero, mientras que el segundo fue triunfo 1 a 0 con tanto de Miguel Merentiel.

Para este cotejo, Arruabarrena convocó a 22 futbolistas y entre las novedades aparecen los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores, además del regreso de Camilo Rey Domenech y la presencia de Leandro Lozano, hasta ahora el único refuerzo confirmado del mercado de pases.

Por su parte, el conjunto brasileño, dirigido por Odair Hellmann, tendrá algunas bajas, ya que Benavídez y Viveros fueron preservados por el cuerpo técnico, mientras que Mycael y Juan Portilla tampoco estarán disponibles.

El Furacão, al igual que los argentinos, también están en una etapa de pretemporada por el parate de las competencias oficiales en Brasil y por el Mundial 2026.

Al ser un partido amistoso, se estipuló que se permitirán realizar ocho cambios en tres ventanas. Además, en caso que termine en empate, no habrá alargue ni penales.

Boca vs. Athletico Paranaense: cómo verlo en vivo y a qué hora

Hora: 21

21 Televisión: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Estadio: Padre Ernesto Martearena, Salta

Boca vs. Athletico Paranaense: probables formaciones