7 de julio de 2026 Inicio
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Alejandro Fantino anunció su regreso al mundo Boca: de qué se trata su nuevo proyecto

El periodista adelantó que no se va a privar de hablar de fútbol y política en lo que respecta al Xeneize. “Vamos a decir las cosas como son”, aseguró, enojado.

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Alejandro Fantino anunció que realizará un programa semanal sobre la actualidad de Boca.

Alejandro Fantino anunció que realizará un programa semanal sobre la actualidad de Boca.

El periodista Alejandro Fantino anunció su regreso al mundo del fútbol y confirmó que realizará un programa de Boca donde anunció que hablará de “fútbol y política”, teniendo en cuenta que el 2027 es año electoral.

Boca jugó dos amistosos frente a Defensa y Justicia: ganó uno y empató el otro.
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El conductor, reconocido fanático del Xeneize, explicó que en el segundo semestre de este año realizará un programa semanal. “Terminan las vacaciones de invierno y voy hacer un programa de Boca. Hay mucho ‘odiador’ en el mundo Boca, y puede haber un punto medio ahí”, adelantó respecto a cuál será el su nuevo proyecto.

Si bien no dio precisión cuál será el nombre, sí especificó que estará acompañado con el relator Daniel Mollo y un exjugador del cual por el momento prefirió no dar el nombre. “Vamos a hablar de todo, de política, de fútbol, y hablarle a los jugadores como hay que hablarles. Si hay que romperlos en pedazos me chupa un huevo”, lanzó sin tapujos.

Vamos a decir las cosas como son. Si están de joda en Boca, si boludean, si usan la camiseta para hacerse millonarios y después desaparecen”, anticipó que no perdonará, aunque sí indicó que en su primer programa, que será en Neura, lo abrirá mostrándose a favor de la llegada de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en conjunto de La Ribera.

Alejandro Fantino apuntó contra Sergio Agüero, Marcelo Gallardo y Oscar Ruggeri

Ante el anuncio que volverá al mundo Boca con un programa semanal, uno de sus compañeros quiso indagar más sobre quién será el exjugador que lo acompañará, por lo que consultó por Carlos Tevez. Sin embargo, Alejandro Fantino no perdonó y atacó sin piedad contra el ex – Boca, Sergio “Kun” Agüero, Marcelo Gallardo y Oscar Ruggeri, actualmente en los medios por ESPN.

En ese contexto, negó rotundamente que vaya a estar acompañado por El Apache y lanzó: “Es parte del sistema, le vendió el culo al demonio, como el rambito de Gallardo”.

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