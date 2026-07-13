Murió un referente del periodismo en la calle y hay indignación por las demoras en su atención El fallecimiento del comunicador sin atención oportuna dejó a la vista las falencias del sistema de emergencias. Agregar C5N en









La Asamblea Departamental ya anunció un control político para determinar responsabilidades.

La muerte del periodista Luis Alberto Figueroa en plena vía pública de Pereira desató una fuerte indignación en Risaralda, Colombia, luego de que trascendiera que el comunicador permaneció durante dos horas tendido en la calle sin recibir la atención médica ni el traslado que su estado requería. El hecho generó un fuerte rechazo social y encendió las alarmas sobre el funcionamiento del sistema de salud departamental.

La Asamblea Departamental de Risaralda no tardó en reaccionar y anunció que llevará adelante un control político a las autoridades de salud para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas concretas en la respuesta de emergencia. El diputado local Jaime Duque calificó lo sucedido como "indignante y vergonzoso", en línea con el reclamo generalizado que se instaló en la región tras conocerse los detalles del caso.

El foco de la controversia se centra en las denuncias sobre la actuación de las ambulancias que habrían llegado al lugar. Según trascendió, existiría la sospecha de que los vehículos de emergencia no realizaron el traslado del periodista por cuestiones administrativas vinculadas a su afiliación al sistema de salud, un punto que las autoridades buscan esclarecer con precisión.

Redes sociales Investigan posible negligencia El diputado Jaime Duque fue contundente al referirse al deterioro que atraviesa el sistema de salud en el Departamento colombiano de Risaralda a partir de este caso.

"Este es el fiel reflejo de lo que estamos viviendo los risaraldenses con la salud, que lamentablemente viene en un deterioro total. Hoy tenemos el caso de un periodista reconocido de nuestro departamento y de nuestra región, que permaneció durante dos horas esperando ser atendido. Esto es un llamado a las secretarías de Salud municipal y departamental, así como a los entes de control, para que ejerzan vigilancia frente a las funciones que deben cumplir, pues siempre debe primar la ayuda humanitaria", expresó.

El legislador también anticipó que la Asamblea Departamental exigirá explicaciones formales sobre lo sucedido. "Desde la Asamblea Departamental haremos un control político exhaustivo para obtener respuestas frente a este tipo de situaciones. No es justo que un ciudadano, un hermano risaraldense, permanezca durante más de dos horas en la calle sin recibir la atención necesaria y que, tras su fallecimiento, tampoco se haya realizado oportunamente el levantamiento y los trámites correspondientes", señaló. Como parte de las acciones anunciadas, desde la Asamblea informaron que acudirán a la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría para solicitar una vigilancia estricta sobre el caso. El objetivo declarado es fortalecer los protocolos de atención en situaciones de emergencia y garantizar que ningún otro ciudadano quede desprotegido en una circunstancia crítica similar.