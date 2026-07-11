El mensaje de Boca por el fallecimiento de Antonio Rattín: "Hasta siempre, Rata"

Boca lamentó este sábado la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, leyend del club que falleció a sus 89 años. Jugó más de 380 partidos en el Xeneize donde obtuvo cuatro títulos entre los años 1956 y 1970, además de disputar el mundial de 1962 y 1966 con la Selección argentina.
"Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata", publicó Boca en sus canales oficiales.
La historia de Rattín con Boca quedó marcada a fuego desde su debut en primera división en 1956 durante un Superclásico contra River (victoria 2-1), donde ni más ni menos tuvo que marcar a Ángel Labruna. A partir de ahí, jugó 14 temporadas con el Xeneize y jamás vistió otra camiseta. Disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y conquistó cuatro títulos.
Murió Rattín, emblema y figura de Boca.
Pero su ligazón con el club siguió incluso luego de retirarse como futbolista profesional en un partido homenaje entre Boca y Resto de América en 1970. Una década más tarde fue entrenador y disputó el Torneo Metropolitano y Nacional. Dirigió 50 partidos, donde obtuvo 16 victorias, 18 empates y 16 derrotas, sin títulos conseguidos.
En 2015, Boca le rindió uno de los homenajes e inauguró una estatua suya en el Museo de la Pasión Boquense, que quedará para siempre en la historia de los hinchas.