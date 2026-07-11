El mensaje de Boca por el fallecimiento de Antonio Rattín: "Hasta siempre, Rata" Las redes oficiales del club lamentaron la pérdida del histórico futbolista a sus 89 años. Lo destacaron como "ídolo y emblema de nuestra Institución". Ganó cuatro títulos con la camiseta azul y oro entre los años 1956 y 1970. Por Agregar C5N en









Boca despidió a Rattín en redes sociales.

Boca lamentó este sábado la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, leyend del club que falleció a sus 89 años. Jugó más de 380 partidos en el Xeneize donde obtuvo cuatro títulos entre los años 1956 y 1970, además de disputar el mundial de 1962 y 1966 con la Selección argentina.

"Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata", publicó Boca en sus canales oficiales.

La historia de Rattín con Boca quedó marcada a fuego desde su debut en primera división en 1956 durante un Superclásico contra River (victoria 2-1), donde ni más ni menos tuvo que marcar a Ángel Labruna. A partir de ahí, jugó 14 temporadas con el Xeneize y jamás vistió otra camiseta. Disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y conquistó cuatro títulos.

Murió Rattín, emblema y figura de Boca. Pero su ligazón con el club siguió incluso luego de retirarse como futbolista profesional en un partido homenaje entre Boca y Resto de América en 1970. Una década más tarde fue entrenador y disputó el Torneo Metropolitano y Nacional. Dirigió 50 partidos, donde obtuvo 16 victorias, 18 empates y 16 derrotas, sin títulos conseguidos.

En 2015, Boca le rindió uno de los homenajes e inauguró una estatua suya en el Museo de la Pasión Boquense, que quedará para siempre en la historia de los hinchas.

Rattín fue homenajeado por Boca en 2015. El posteo de Boca para despedir a Rattín Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.



Hasta siempre, Rata. pic.twitter.com/RYODn1j4r0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026