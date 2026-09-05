Julián Álvarez fue silbado en su regreso al Atlético de Madrid, que fue goleado

El delantero argentino, que había manifestado sus intenciones de emigrar al Barcelona, ingresó en la derrota por 3-0 ante Athletic Bilbao. Cristian "Cuti" Romero también tuvo su debut oficial en el equipo comandado por Diego Simeone.

El delantero argentino Julián Álvarez fue silbado este sábado en su regreso al Atlético Madrid. Tras protagonizar la novela en el mercado de pases español, con una frustrada transferencia al Barcelona, ingresó en el segundo tiempo del partido en el que su equipo perdió 3-0, de visitante, ante el Athletic Bilbao.

Pese a que por normativa de La Liga no hubo hinchas visitantes , los simpatizantes presentes en el estadio San Mamés, le hicieron sentir al delantero su rechazo luego de disputar el Mundial 2026, donde la Selección argentina cayó en la final ante España por 1-0.

Por su parte, Cristian "Cuti" Romero, flamante incorporación desde el Tottenham de Inglaterra, también tuvo su debut oficial en el equipo comandado por Diego Simeone.

A los 14 minutos del segundo tiempo, Simeone dispuso cuatro variantes para intentar mejorar al equipo, que en ese momento perdía 2-0. Ingresaron Arnau Ortiz, Koke Resurrección y Julián Álvarez en reemplazo de Ademola Lookman, Morten Hjulmand y Lee Kang-in, respectivamente. Apenas un minuto después, se fue Giuliano Simeone para que sume los primeros minutos Cristian "Cuti" Romero.

De poco sirvió para modificar el rumbo del partido, que en tiempo cumplido tuvo el gol de Oihan Sancet que decretó la goleada par el conjunto local.

Durante la semana, el presidente de Atlético Madrid había asegurado que rechazó dos ofertas por el delantero argentino, incluida una del Barcelona. Además, respaldó su continuidad y afirmó que Diego Simeone mantiene su confianza en el jugador.

“Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo español, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador al que le tenemos muchísimo cariño y que es muy bueno. Nosotros, que queremos ganar todo, como todos los equipos, necesitamos de buenos jugadores”, explicó el dirigente en diálogo con Ciudad Magazine.

Cerezo confirmó además que el club rechazó dos propuestas por el delantero. Una de ellas fue presentada por el Barcelona. “Cuando recibimos la oferta del Barcelona le dijimos que no nos interesaba porque no le queremos vender a Julián Álvarez”, sostuvo.

Así silbaron a Julián Álvarez en su regreso al Atlético Madrid