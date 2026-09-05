A qué hora juega Gimnasia de Mendoza vs. Boca, por el torneo Clausura: formaciones y cómo ver en vivo El Xeneize jugará con la mayoría suplentes, ya que el martes jugará contra San Pablo en Brasil. Mientras que el Lobo sufre una baja de peso. El encuentro se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie con el arbitraje de Darío Herrera. Por Agregar C5N en









A qué hora juega Boca vs. Gimnasia de Mendoza Redes sociales

Por la octava fecha del torneo Clausura, Boca visita a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie con el arbitraje de Darío Herrera. El Xeneize probará con un mix de suplentes debido al duelo contra San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana que se jugará el martes en Brasil, mientras que los mendocinos van con su equipo casi ideal por la falta de su mejor jugador.

Por el lado local, Gimnasia tuvo un muy buen comienzo porque ganó cinco de los siete partidos y está segundo de la Zona A por detrás de Instituto. Mientras que, en la tabla anual están Nº13 y mirando si ingresan en zona de copas.

No podrán contar con Agustín Módica, el goleador del equipo porque posee una molestia muscular, pero no se espera que el DT realice otra modificación.

El equipo de la Ribera viene de obtener dos victorias seguidas: contra Lanús de forma agónica en el Clausura y contra Vélez por penales para pasar a cuartos de final de la Copa Argentina en donde enfrentarán a Racing. En cuanto a la los puntajes, suman 10 puntos y cuarto en la tabla anual.

Respecto al equipo, Leandro Paredes no será de la partida porque tiene una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, por lo que Enner Valencia podrá ser titular.