5 de septiembre de 2026 Inicio
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Vélez presentará un reclamo formal contra Boca tras la derrota en Copa Argentina

El descargo de las autoridades del Fortín se deben a la inclusión de seis futbolistas extranjeros cuando el reglamento solo permite cinco.

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Boca se impuso en los penales en Córdoba.

Boca se impuso en los penales en Córdoba.

X: @Copa_Argentina

A pesar de la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina por penales (4-3 tras igualar 0-0), el encuentro sigue jugándose en los escritorios. Vélez analiza realizar un reclamo formal ante la AFA al constatar que el conjunto xeneize incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido, superando el límite permitido por el reglamento.

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La infracción reglamentaria La normativa de la AFA autoriza a los clubes a tener hasta seis jugadores extranjeros en el plantel profesional —siempre que al menos dos acrediten diez o más presencias en sus selecciones nacionales—, pero impone un tope estricto de cinco futbolistas foráneos firmando la planilla por encuentro.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a seis: Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Carlos Palacios (Chile) y Ángel Romero (Paraguay).

Villa es uno de los jugadores mal anotados.

Villa es uno de los jugadores mal anotados.

Los argumentos de cada club

Desde la dirigencia del Fortín se asesoran legalmente para solicitar la quita de puntos y la clasificación directa a la siguiente fase, donde aguarda Racing. Consideran que el incumplimiento administrativo es objetivo, independientemente de que Romero no haya ingresado al campo de juego.

“En caso de que un jugador participe en un partido y/o competición para el cual no es elegible, los órganos disciplinarios de la AFA podrán imponer medidas disciplinarias adecuadas, teniendo en cuenta la integridad de la competición en cuestión. En caso de que un jugador que participe en un partido sea declarado inelegible tras una protesta, se sancionará a su equipo con la derrota por retirada o renuncia y una multa de 50 v.e. como mínimo. Dicho jugador también podrá ser sancionado", dice el art. 18 del Código Disciplinario.

Facundo Carballo, periodista partidario de Vélez 670 indicó que "el punto clave del reclamo, y donde Vélez deberá hacer especial hincapié, está en la interpretación de la palabra 'PARTICIPAR'. A mi entender, el caso es claro: el reglamento establece que solo cinco jugadores extranjeros pueden firmar planilla y Boca hizo firmar a seis, dejándolos a todos elegibles para disputar el partido".

Por lo tanto, para el letrado "existe una infracción reglamentaria concreta y clara que no debería resolverse simplemente con una sanción administrativa, sino aplicando el reglamento y las consecuencias que este establece".

En Boca, por su parte, reconocen la falla en la confección de la planilla pero sostienen que no existió una ventaja deportiva real, ya que solo cinco extranjeros sumaron minutos en la cancha. Por ese motivo, en el club de la Ribera entienden que la sanción debería limitarse a una multa económica y no alterar el resultado que decretó su pase a la próxima ronda.

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