Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

El Xeneize igualó 2-2 con el Lobo mendocino como visitante por la octava fecha del Torneo Clausura y no pudo escalar posiciones en la Zona A. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se enfocará en su próximo desafío.

Boca igualó 2-2 con Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y no sostuvo la racha ganadora antes de afrontar una nueva instancia internacional. Con una formación alternativa, el equipo de Rodolfo Arruabarrena sumó un punto y ya piensa en su próximo encuentro.

En un partidazo y con equipo alternativo, Boca empató 2 a 2 a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha

El siguiente compromiso del Xeneize será el martes 8 de septiembre desde las 21:30 frente a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera. La revancha se disputará una semana después, el martes 15, en el estadio Morumbí, desde el mismo horario.

Boca llega a esta instancia después de eliminar a Deportivo Recoleta, al que superó 7-1 en el resultado global de los octavos de final. Por su parte, San Pablo dejó en el camino a Bolívar, tras imponerse 3-1 en la revancha y cerrar la serie con un marcador acumulado de 4-2.

El árbitro de la ida será el chileno Piero Maza , acompañado por José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, Diego Flores como cuarto árbitro y Fernando Véjar junto a Miguel Araos en el VAR. Será su quinta actuación internacional con Boca y la segunda consecutiva, después de dirigir el 3-1 ante Recoleta.

Boca y San Pablo se enfrentaron 12 veces de manera oficial en competencias internacionales de Conmebol, con una leve ventaja para el Xeneize: consiguió cinco triunfos, mientras que el conjunto brasileño ganó cuatro y hubo tres empates. La última serie entre ambos fue en la Copa Sudamericana 2007, con clasificación paulista.

Carlos Tevez tendrá su partido de despedida en La Bombonera

Carlos Tevez tendrá finalmente su partido de despedida en La Bombonera durante diciembre de este año. El histórico delantero de Boca Juniors, retirado profesionalmente desde junio de 2022, volverá a ponerse los botines para despedirse frente a los hinchas, luego de un diálogo con Juan Román Riquelme, quien puso el estadio a disposición del Apache.

REUTERS/Natacha Pisarenko

Aunque diciembre ya aparece como el mes elegido, todavía resta definir el día exacto por los compromisos del calendario. Las alternativas son los fines de semana del 12 y 13 de diciembre o del 19 y 20, aunque la primera opción coincide con las finales del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

El homenaje contempla un encuentro con cerca de 60 figuras nacionales e internacionales. Tevez pretende reunir de un lado a amigos del fútbol y del barrio, mientras que el otro equipo estaría integrado por excompañeros de su extensa carrera en la Selección argentina, Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus.