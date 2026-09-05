5 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

El Xeneize igualó 2-2 con el Lobo mendocino como visitante por la octava fecha del Torneo Clausura y no pudo escalar posiciones en la Zona A. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se enfocará en su próximo desafío.

Por
Boca piensa en su próximo encuentro. 

Boca piensa en su próximo encuentro. 

Web

Boca igualó 2-2 con Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y no sostuvo la racha ganadora antes de afrontar una nueva instancia internacional. Con una formación alternativa, el equipo de Rodolfo Arruabarrena sumó un punto y ya piensa en su próximo encuentro.

Boca empató 2 a 2 con el Lobo de visitante en Mendoza.
Te puede interesar:

En un partidazo y con equipo alternativo, Boca empató 2 a 2 a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha

El siguiente compromiso del Xeneize será el martes 8 de septiembre desde las 21:30 frente a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera. La revancha se disputará una semana después, el martes 15, en el estadio Morumbí, desde el mismo horario.

Boca llega a esta instancia después de eliminar a Deportivo Recoleta, al que superó 7-1 en el resultado global de los octavos de final. Por su parte, San Pablo dejó en el camino a Bolívar, tras imponerse 3-1 en la revancha y cerrar la serie con un marcador acumulado de 4-2.

El árbitro de la ida será el chileno Piero Maza, acompañado por José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, Diego Flores como cuarto árbitro y Fernando Véjar junto a Miguel Araos en el VAR. Será su quinta actuación internacional con Boca y la segunda consecutiva, después de dirigir el 3-1 ante Recoleta.

Boca y San Pablo se enfrentaron 12 veces de manera oficial en competencias internacionales de Conmebol, con una leve ventaja para el Xeneize: consiguió cinco triunfos, mientras que el conjunto brasileño ganó cuatro y hubo tres empates. La última serie entre ambos fue en la Copa Sudamericana 2007, con clasificación paulista.

Carlos Tevez tendrá su partido de despedida en La Bombonera

Carlos Tevez tendrá finalmente su partido de despedida en La Bombonera durante diciembre de este año. El histórico delantero de Boca Juniors, retirado profesionalmente desde junio de 2022, volverá a ponerse los botines para despedirse frente a los hinchas, luego de un diálogo con Juan Román Riquelme, quien puso el estadio a disposición del Apache.

Aunque diciembre ya aparece como el mes elegido, todavía resta definir el día exacto por los compromisos del calendario. Las alternativas son los fines de semana del 12 y 13 de diciembre o del 19 y 20, aunque la primera opción coincide con las finales del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

El homenaje contempla un encuentro con cerca de 60 figuras nacionales e internacionales. Tevez pretende reunir de un lado a amigos del fútbol y del barrio, mientras que el otro equipo estaría integrado por excompañeros de su extensa carrera en la Selección argentina, Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca se impuso en los penales en Córdoba.

Vélez presentó un reclamo formal contra Boca tras la derrota en Copa Argentina

A qué hora juega Boca vs. Gimnasia de Mendoza

Con el foco puesto en la Sudamericana, Boca visita a Gimnasia en Mendoza

Tras 5 años desde su retiro, el Apache realizará su partido homenaje.

Bombazo en Boca: Tevez prepara su despedida y sueña con juntar a Messi y Cristiano Ronaldo

Tras el partido ante Vélez por Copa Argentina, Boca ya piensa en su próximo partido. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la victoria ante Vélez por Copa Argentina

Álvaro Montero, con dos atajadas en la tanda de penales, le dio la clasificación a Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. 
play

Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Carlos Loco Salinas falleció a sus 71 años. 
play

Dolor en Boca: murió Carlos Salinas, clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Rating Cero

Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.

"Mi guía, mi faro y mi luz": el homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años

Un forense londinense concluyó que el relleno inyectado durante el tratamiento estético fue mortal.

Conmoción mundial: un influencer murió tras someterse a un alargamiento de pene

Alberto Cormillot, duramente cuestionado.

El inesperado ataque de una actriz contra Alberto Cormillot: "Lo detesto, es horrible"

El actor y modelo tenía una destacada trayectoria en el ámbito de la publicidad.

Conmoción en el espectáculo: murió el actor y modelo Cristian Belec

Daniela Celis y una confesión inusual.

Daniela Celis sorprendió al revelar cómo es su vida sexual tras ser mamá: "No me saco la tanga nunca más"

El creador de contenido compartió su experiencia en redes sociales y rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Este chef se volvió viral y ahora afronta un cambio clave con su seguidores: su historia

últimas noticias

El apertura Santiago Carreras fue una de las grandes figuras del equipo argentino.

Los Pumas y un empate agridulce: igualaron 28-28 con Australia en la revancha en Mendoza

Hace 9 minutos
Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el precio del petróleo podría desplomarse ante un eventual cese del conflicto en Medio Oriente.

Scott Bessent anticipó una fuerte baja del petróleo cuando termine la guerra con Irán

Hace 18 minutos
El apertura Santiago Carreras con la remera en homenaje a Federico Aramburú y el pedido de justicia.

"Justicia por Fede": Los Pumas se sumaron al reclamo a cuatro años del asesinato de Aramburú

Hace 23 minutos
Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.

"Mi guía, mi faro y mi luz": el homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años

Hace 34 minutos
Un forense londinense concluyó que el relleno inyectado durante el tratamiento estético fue mortal.

Conmoción mundial: un influencer murió tras someterse a un alargamiento de pene

Hace 1 hora