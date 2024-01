Video: Leandro Paredes convirtió su primer gol en el año en la derrota de Roma con Milan

El mediocampista de la Selección argentina y ex Boca anotó en la caída 3-1 de los de José Mourinho por la Serie A de Italia.

Sin embargo, el tanto del ex Boca no alcanzó para que los del portugués José Mourinho obtengan un resultado positivo debido a que perdieron con goles de Yacine Adli, Olivier Giroud y Theo Hernández. Además, el argentino Luka Romero estuvo en el banco de suplentes de Milan, aunque no ingresó al campo de juego.

Con este resultado, Roma se ubica en la novena posición de la Serie A con 29 puntos ya que acumula ocho partidos ganados, cinco empates y siete derrotas. Su próximo partido por el torneo italiano será contra Hellas Verona el sábado desde las 14.

Por su parte, el conjunto dirigido por Stefano Pioli lleva 13 triunfos, tres igualdades y cuatro caídas, por lo que lleva 42 unidades y marcha tercero en el campeonato. En su próximo compromiso enfrentará a Udinese el sábado a partir de las 16:45.

El gol de Leandro Paredes para Roma vs Milan