Juan Martín Del Potro cumple 37 años: el jugador que le hizo frente a Federer, Nadal y Djokovic y mantiene un récord desde 2009

La Torre de Tandil, que llegó a ser número 3 del mundo y ganó la Copa Davis en 2016, conserva una marca histórica desde la coronación en el US Open.

El tandilense Juan Martín Del Potro cumple 37 años y, a pesar de estar retirado del tenis desde 2022, hay una estadística que sigue vigente en el tenis que agiganta su figura. Todo tiene que ver con su consagración en el US Open 2009, luego de vencer al suizo Roger Federer en la final y quitarle una racha de cinco títulos consecutivos en el torneo.

El club en el que podría haber jugado Messi antes de llegar a Barcelona: "Estuvimos cerca"

Durante su carrera rompió muchos esquemas , ganó dos medallas olímpicas, fue uno de los integrantes del equipo que se consagró en Copa Davis en 2016, fue campeón de un Grand Slam y finalista de otro. Tuvo incontables victorias ante tenistas top en la época dorada del Big 3 y quedó en la historia.

La última vez que un argentino se había consagrado en un Majors había sido Gastón Gaudio en una final contra su compatriota, Guillermo Coria, en Roland Garros 2004. Previamente, Gabriela Sabatini en 1990, justamente en el Abierto de Estados Unidos, había sido protagonista de una final inolvidable ante Steffi Graf.

Pero en 2009, Del Potro no vino solo a ganar un torneo de esa magnitud, sino a dejar su nombre sellado entre los tenistas más importantes de la historia, lo cual confirmó año a año. Después de Guillermo Vilas , fue el tenista más importante de la historia a nivel masculino, a pesar de no lograr avanzar del top 3.

Ahora bien, desde ese histórico partido ante Federer en la final, la cual ganó por 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4) y 6-2, no hubo ningún campeón de Grand Slam que no sea europeo. Si bien, la estadística estuvo a punto de romperse años posteriores, nunca se concretó.

Desde entonces, los campeones fueron Rafael Nadal, Andy Murray, Marin Cilic, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, algunos en más de una oportunidad, pero todos pertenecientes al continente europeo.

Por ese motivo, cada vez que hay un campeón de Grand Slam en singles masculino, las redes sociales lo vuelven tendencia a Del Potro para recordar el hito. A 3 años de su retiro de manera oficial, el argentino continúa con un récord que vuelve su figura aún más grande.