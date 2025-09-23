23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Juan Martín Del Potro cumple 37 años: el jugador que le hizo frente a Federer, Nadal y Djokovic y mantiene un récord desde 2009

La Torre de Tandil, que llegó a ser número 3 del mundo y ganó la Copa Davis en 2016, conserva una marca histórica desde la coronación en el US Open.

Por
Juan Martín Del Potro cumple 37 años.

Juan Martín Del Potro cumple 37 años.

Redes Sociales

El tandilense Juan Martín Del Potro cumple 37 años y, a pesar de estar retirado del tenis desde 2022, hay una estadística que sigue vigente en el tenis que agiganta su figura. Todo tiene que ver con su consagración en el US Open 2009, luego de vencer al suizo Roger Federer en la final y quitarle una racha de cinco títulos consecutivos en el torneo.

Messi pudo haber jugado para un club español que no es el Barcelona.
Te puede interesar:

El club en el que podría haber jugado Messi antes de llegar a Barcelona: "Estuvimos cerca"

Durante su carrera rompió muchos esquemas, ganó dos medallas olímpicas, fue uno de los integrantes del equipo que se consagró en Copa Davis en 2016, fue campeón de un Grand Slam y finalista de otro. Tuvo incontables victorias ante tenistas top en la época dorada del Big 3 y quedó en la historia.

La última vez que un argentino se había consagrado en un Majors había sido Gastón Gaudio en una final contra su compatriota, Guillermo Coria, en Roland Garros 2004. Previamente, Gabriela Sabatini en 1990, justamente en el Abierto de Estados Unidos, había sido protagonista de una final inolvidable ante Steffi Graf.

Pero en 2009, Del Potro no vino solo a ganar un torneo de esa magnitud, sino a dejar su nombre sellado entre los tenistas más importantes de la historia, lo cual confirmó año a año. Después de Guillermo Vilas, fue el tenista más importante de la historia a nivel masculino, a pesar de no lograr avanzar del top 3.

del potro us open 2009

Ahora bien, desde ese histórico partido ante Federer en la final, la cual ganó por 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4) y 6-2, no hubo ningún campeón de Grand Slam que no sea europeo. Si bien, la estadística estuvo a punto de romperse años posteriores, nunca se concretó.

Desde entonces, los campeones fueron Rafael Nadal, Andy Murray, Marin Cilic, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, algunos en más de una oportunidad, pero todos pertenecientes al continente europeo.

Por ese motivo, cada vez que hay un campeón de Grand Slam en singles masculino, las redes sociales lo vuelven tendencia a Del Potro para recordar el hito. A 3 años de su retiro de manera oficial, el argentino continúa con un récord que vuelve su figura aún más grande.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Amanda Mazza fue trasladada a un hospital cercano

Una luchadora creyó que le rompió el mentón a su oponente y en realidad fue su brazo

Con mi hermano nos hicimos hinchas de Boca por mi abuelo, reconoció Scaloni en su biografía

Scaloni ratificó su fanatismo por Boca y reveló qué jugador del Xenieze fue su ídolo en su infancia

Messiy Dembelé jugaron en Barcelona entre 2017 y 2021 donde disputaron 95 partidosjuntos

La reacción de Messi después del agradecimiento de Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Messi pudo haber jugado en River, pero no se dio.

La historia no tan conocida del día que Messi quiso jugar en River: por qué no se dio su pase

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro luego de su gran año con PSG.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro: se impuso a Lamine Yamal

Rating Cero

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

últimas noticias

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Hace 12 minutos
La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Hace 12 minutos
play
La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Hace 12 minutos

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Hace 13 minutos
play
Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Hace 14 minutos