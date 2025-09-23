Una luchadora creyó que le rompió el mentón a su oponente y en realidad fue su brazo

La luchadora brasileña de jiu-jitsu Amanda Mazza estaba haciendo un estrangulamiento para finalizar la pelea frente a Emily Hansen, pero al escuchar el ruido se sorprendió y frenó el ataque.

Una luchadora de jiu-jitsu sufrió una dura lesión en su brazo durante un combate de MMA (Artes Marciales Mixtas), pero pensó que le había roto la mandíbula a su adversaria.

La brasileña Amanda Mazza se enfrentaba a la estadounidense Emily Hansen y en el combate estaba intentando un estrangulamiento para finalizar la pelea , pero repentinamente interrumpió el accionar al escuchar el ruido.

Mazza logró tomar la espalda de Hansen y ejecutó un intento de estrangulamiento, una de las maniobras más clásicas y definitorias del jiu-jitsu. Mientras intensificaba la presión para finalizar la sumisión, la luchadora pensó que había causado una lesión grave a la mandíbula de su oponente y decidió frenar su ataque.

Sin embargo, al ver la repetición en la transmisión oficial se pudo ver que en realidad se trató de su brazo con el que estaba haciendo la sujeción. “¿Estás bien?”, fue la pregunta de preocupación que hizo la brasileña, pero Hansen la miró para saber qué había sucedido.

Segundos después, al notar que la norteamericana no mostraba señales de dolor, Mazza comprendió que el sonido provenía de su propio antebrazo.

El árbitro Vitor Shaolin Ribeiro interrumpió momentáneamente el duelo para evaluar la situación, y el cuerpo médico intervino de inmediato. Tras ello, fue trasladada a un hospital cercano. El combate se dio por ganado a Hansen.

El mensaje de alivio de Amanda Mazza tras su grave lesión

Una vez en el hospital, Amanda Mazza utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tranquilizador a todos los fanáticos de MMA (Artes Marciales Mixtas)

“A veces este deporte te da victorias que no puedes medir en el marcador. Controlé el partido y me empujé a conseguir el final, pero en la batalla mi antebrazo se rompió con el torque del ahogamiento contra su barbilla. No es el resultado que imaginé”, escribió junto al video del combate en el CFFC BJJ 15 realizado en Filadelfia.

Al mismo tiempo, aseguró que “decir que tengo el corazón roto es un eufemismo, pero estoy muy agradecido por TODO el amor y apoyo y dulces mensajes chicos”. “Realmente me están elevando más alto. El fuego que este contratiempo ha encendido dentro de mí no tiene igual”.

”El viaje definitivamente no se detiene aquí, esto es solo el comienzo de una versión más fuerte y hambrienta de mí”, señaló. Dejando en claro que esto no la detendrá dejó en claro que ya está pensando en su regreso y que “será hermoso” y a tono de humor indicó: “Perdón a todos por ‘desbloquear un nuevo miedo’”.