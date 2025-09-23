23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una luchadora creyó que le rompió el mentón a su oponente y en realidad fue su brazo

La luchadora brasileña de jiu-jitsu Amanda Mazza estaba haciendo un estrangulamiento para finalizar la pelea frente a Emily Hansen, pero al escuchar el ruido se sorprendió y frenó el ataque.

Por
Amanda Mazza fue trasladada a un hospital cercano

Amanda Mazza fue trasladada a un hospital cercano

Una luchadora de jiu-jitsu sufrió una dura lesión en su brazo durante un combate de MMA (Artes Marciales Mixtas), pero pensó que le había roto la mandíbula a su adversaria.

Messi pudo haber jugado para un club español que no es el Barcelona.
Te puede interesar:

El club en el que podría haber jugado Messi antes de llegar a Barcelona: "Estuvimos cerca"

La brasileña Amanda Mazza se enfrentaba a la estadounidense Emily Hansen y en el combate estaba intentando un estrangulamiento para finalizar la pelea, pero repentinamente interrumpió el accionar al escuchar el ruido.

Mazza logró tomar la espalda de Hansen y ejecutó un intento de estrangulamiento, una de las maniobras más clásicas y definitorias del jiu-jitsu. Mientras intensificaba la presión para finalizar la sumisión, la luchadora pensó que había causado una lesión grave a la mandíbula de su oponente y decidió frenar su ataque.

Sin embargo, al ver la repetición en la transmisión oficial se pudo ver que en realidad se trató de su brazo con el que estaba haciendo la sujeción. “¿Estás bien?”, fue la pregunta de preocupación que hizo la brasileña, pero Hansen la miró para saber qué había sucedido.

Segundos después, al notar que la norteamericana no mostraba señales de dolor, Mazza comprendió que el sonido provenía de su propio antebrazo.

El árbitro Vitor Shaolin Ribeiro interrumpió momentáneamente el duelo para evaluar la situación, y el cuerpo médico intervino de inmediato. Tras ello, fue trasladada a un hospital cercano. El combate se dio por ganado a Hansen.

El mensaje de alivio de Amanda Mazza tras su grave lesión

Una vez en el hospital, Amanda Mazza utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tranquilizador a todos los fanáticos de MMA (Artes Marciales Mixtas)

A veces este deporte te da victorias que no puedes medir en el marcador. Controlé el partido y me empujé a conseguir el final, pero en la batalla mi antebrazo se rompió con el torque del ahogamiento contra su barbilla. No es el resultado que imaginé”, escribió junto al video del combate en el CFFC BJJ 15 realizado en Filadelfia.

Al mismo tiempo, aseguró que “decir que tengo el corazón roto es un eufemismo, pero estoy muy agradecido por TODO el amor y apoyo y dulces mensajes chicos”. “Realmente me están elevando más alto. El fuego que este contratiempo ha encendido dentro de mí no tiene igual”.

”El viaje definitivamente no se detiene aquí, esto es solo el comienzo de una versión más fuerte y hambrienta de mí”, señaló. Dejando en claro que esto no la detendrá dejó en claro que ya está pensando en su regreso y que “será hermoso” y a tono de humor indicó: “Perdón a todos por ‘desbloquear un nuevo miedo’”.

amanda

Noticias relacionadas

Juan Martín Del Potro cumple 37 años.

Del Potro cumple 37 años: el jugador que le hizo frente a Federer, Nadal y Djokovic y mantiene un récord desde 2009

Con mi hermano nos hicimos hinchas de Boca por mi abuelo, reconoció Scaloni en su biografía

Scaloni ratificó su fanatismo por Boca y reveló qué jugador del Xenieze fue su ídolo en su infancia

Messiy Dembelé jugaron en Barcelona entre 2017 y 2021 donde disputaron 95 partidosjuntos

La reacción de Messi después del agradecimiento de Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Messi pudo haber jugado en River, pero no se dio.

La historia no tan conocida del día que Messi quiso jugar en River: por qué no se dio su pase

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro luego de su gran año con PSG.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro: se impuso a Lamine Yamal

Rating Cero

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

últimas noticias

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Hace 7 minutos
La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Hace 7 minutos
play
La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Hace 7 minutos

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Hace 8 minutos
play
Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Hace 9 minutos