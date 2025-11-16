Video: Estados Unidos y Paraguay terminaron a las trompadas tras un partido amistoso

16 de noviembre de 2025 Inicio
Se dio después de un forcejeo entre los futbolistas Gustavo Gómez y Alex Freeman por la disputa de la pelota que se había ido al lateral: todos los compañeros se metieron para separar, pero también agrandaron la pelea.

Estados Unidos le ganó por 2 a 1 a Paraguay en un amistoso durante la fecha FIFA

Estados Unidos le ganó por 2 a 1 a Paraguay en un amistoso durante la fecha FIFA

El partido amistoso durante la fecha FIFA entre Paraguay y Estados Unidos terminó con una fuerte pelea entre los jugadores por un insólito motivo: dos jugadores fueron a buscar una pelota que se había ido al lateral, ninguno quiso ceder el poder de la misma y empezó la gresca.

El choque fue este sábado por la noche en el Subaru Park de Chester, cerca de Philadelphia, y sobre el final del mismo se desató el altercado entre Gustavo Gómez (capitán de Paraguay), y Alex Freeman (defensor estadounidense) que dejaron imágenes de tensión, empujones y forcejeos.

Todo se dio cuando, en el minuto 91, Gómez quiso tomar rápido el balón para hacer rápido el saque de costado, pero Freeman también agarró rápidamente el esférico para demorar la jugada, ya que el conjunto norteamericano estaba ganado 2 a 1. Allí, empezaron con los forcejeos, lo que hizo que el resto de los futbolistas intentaron intervenir, pero en vez de separar algunos agrandaron la gresca.

A la disputa también sumó a la intervención de los cuerpos técnicos y miembros del banco que estaban cerca, ya que el encontronazo se desató en dicho sector, quienes intentaron separar a los involucrados, pero no pudieron evitar que se agrave la situación.

Pero dicho choque no fue el único que se dio durante el cotejo, sino que también se dio el cruce entre el marcador central del Palmeiras y capitán del combinado guaraní tomando del cuello al arquero de los norteamericanos, Matt Freese.

Empujones y forcejeos en un amistoso entre Paraguay y Estados Unidos

La pelea entre el plantel de Estados Unidos y Paraguay duró alrededor de 2 minutos, pero por suerte no llegó a mayores: el árbitro del partido no expulsó ni Gustavo Gómez ni Alex Freeman. Y tras la reanudación, Estados Unidos aguantó los avances del equipo sudamericano y se quedó con el triunfo por 2 a 1.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se pudo ver en las imágenes, el lateral derecho del Orlando City terminó con una lesión visible en la boca y sangre después que Gómez lo tomara en el forcejeo, mientras otros jugadores y asistentes registraron golpes leves.

Las imágenes televisiva que muestran cómo se amontonaron los futbolistas y el personal técnico lanzando golpes, serán revisadas por los organizadores para determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias tras el escándalo: Omar Alderete fue expulsado, mientras que Junior Alonso terminó amonestado.

