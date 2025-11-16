16 de noviembre de 2025 Inicio
El ex compañero de Messi que fue vinculado con Boca: no es Dybala

El equipo de Claudio Úbeda ya clasificó a la Copa Libertadores 2026 y empieza a pensar en posibles refuerzos. En ese contexto, se mencionó el nombre de un futbolista de élite.

Boca se ilusiona con sumar un refuerzo de categoría.

Boca se ilusiona con sumar un refuerzo de categoría.

  • Boca ya se aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 y piensa en refuerzos.
  • Uno de los nombres que suena fuerte, sin nada confirmado, es el de Paulo Dybala.
  • Ahora también se mencionó a Neymar, quien pasa un momento complicado en el Santos, hoy en zona de descenso directo.
  • "Si quiere jugar la Libertadores, lo esperamos", dijo Leandro Paredes.

Después de algunos meses complicados, las cosas parecen haberse acomodado en el mundo Boca. El equipo que dirige Claudio Úbeda ganó el Superclásico, clasificó a la Copa Libertadores 2026 y es puntero en el Grupo A del Torneo Clausura. Ahora, además, un excompañero de Lionel Messi fue vinculado con el club.

Boca jugará ante Tigre en La Bombonera desde las 20:15
Tras el triunfo en el Superclásico, Boca quiere cerrar la fase de grupos en lo más alto

Mucho se habló de Paulo Dybala, a quien el capitán Leandro Paredes dijo esperar "con la ilusión intacta". Pero ahora también surgió el nombre de Neymar, quien supo formar un tridente letal con Messi y Luis Suárez en el Barcelona y, además, es amigo de Paredes, con quien jugó en el PSG.

El brasileño juega actualmente en el Santos, que atraviesa un momento más que complicado: está en el puesto 17 de 20 equipos en el Campeonato Brasileño de Serie A, lo que lo ubica en zona de descenso directo a falta de cinco fechas. Es un contexto propicio para que Ney busque otros horizontes.

Neymar

Qué dijo Paredes sobre la posibilidad de que Neymar juegue en Boca

Paredes y Neymar son amigos desde 2020 y están en contacto de manera regular. En septiembre, el campeón del mundo le mandó una camiseta de Boca con su nombre y su firma; el delantero brasileño le devolvió el gesto al enviarle dos casacas del Santos, también autografiadas: "Para mi amigo Leandro Paredes, un gran abrazo".

El argentino se refirió a la posibilidad de que se sume a Boca, pero buscó llevar calma y prudencia. "Hablo mucho con Ney. La verdad, tengo una relación muy buena. Somos amigos. Estamos siempre en contacto, pero él está en su club", sostuvo el mediocampista en Mundo Boca Radio.

"Tenemos que tener respeto por los otros clubes, por la decisión de los demás jugadores, así que no puedo hablar mucho", agregó. Sin embargo, cuando le preguntaron qué pasaría si Neymar buscara jugar la Libertadores 2026 con Boca, respondió entre risas: "Lo esperamos si quiere".

