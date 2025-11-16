A qué hora juega River ante Vélez, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV El Millonario, sin Paulo Díaz ni Miguel Borja entre los convocados, deberá cerrar la fase de grupos con una victoria para estar más cerca de la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo. En el torneo local ya tiene el pase a los octavos de final. Por







El último partido de la fase de grupos entre Vélez y River será a las 17 en Liniers

River visitará este domingo a Vélez en el marco de la 16° y última fecha de del Grupo B del Torneo Clausura, en la que el Millonario necesita una victoria para quedar más cerca a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El Millonario, que viene de perder 2-0 en el Superclásico, debe revertir la pésima imagen que dejó en los últimos partidos con un mal desempeño del equipo sobre el campo de juego, y no solo terminó con la derrota ante Boca en condición de visitante, sino que también lo dejó fuera de la Copa Argentina en semifinales.

Con el empate de San Lorenzo y Sarmiento, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tuvo su respiro y logró el pase a los playoffs, pero su objetivo está en sellar la clasificación a la edición 2026 de la Libertadores. Para ello deberá ganarle al Fortín y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y los de Núñez ingresará a la fase de grupos.

Para este partido, el director técnico tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, convocado por su selección por la fecha FIFA, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca. Además, las sorpresivas no convocatoria de Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja.

Frente a ello, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo reemplazando a Martínez Quarta, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente. Además, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina pelean por el lugar que dejará Maximiliano Meza que, debió ser reemplazado en La Boca y quedará fuera de las canchas durante tres meses por una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda.