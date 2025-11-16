16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

A qué hora juega River ante Vélez, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

El Millonario, sin Paulo Díaz ni Miguel Borja entre los convocados, deberá cerrar la fase de grupos con una victoria para estar más cerca de la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo. En el torneo local ya tiene el pase a los octavos de final.

Por
El último partido de la fase de grupos entre Vélez y River será a las 17 en Liniers

El último partido de la fase de grupos entre Vélez y River será a las 17 en Liniers

River visitará este domingo a Vélez en el marco de la 16° y última fecha de del Grupo B del Torneo Clausura, en la que el Millonario necesita una victoria para quedar más cerca a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La banda británica recordó al ídolo argentino en su primera presentación en el país.
Te puede interesar:

En su primera noche en River, Oasis le rindió un conmovedor homenaje a Diego Maradona

El Millonario, que viene de perder 2-0 en el Superclásico, debe revertir la pésima imagen que dejó en los últimos partidos con un mal desempeño del equipo sobre el campo de juego, y no solo terminó con la derrota ante Boca en condición de visitante, sino que también lo dejó fuera de la Copa Argentina en semifinales.

Con el empate de San Lorenzo y Sarmiento, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tuvo su respiro y logró el pase a los playoffs, pero su objetivo está en sellar la clasificación a la edición 2026 de la Libertadores. Para ello deberá ganarle al Fortín y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y los de Núñez ingresará a la fase de grupos.

Para este partido, el director técnico tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, convocado por su selección por la fecha FIFA, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca. Además, las sorpresivas no convocatoria de Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja.

Frente a ello, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo reemplazando a Martínez Quarta, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente. Además, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina pelean por el lugar que dejará Maximiliano Meza que, debió ser reemplazado en La Boca y quedará fuera de las canchas durante tres meses por una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda.

Por su parte, Juan Fernando Quintero volvería a ser titular reemplazando a su compatriota Castaño y hará que se rompa la línea de cinco defensores, parándose detrás de los dos delanteros que serán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por su parte, los de Liniers viene de perder, por 2 a 0 ante Gimnasia La Plata. A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final del certamen, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto puso en riesgo su localía para la siguiente ronda y, en caso de sumar una nueva derrota y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.

Vélez Sarsfield – River: hora y televisión

  • Horario: 17
  • Televisión: TNT Sports
  • Estadio: José Amalfitani
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Adrián Franklin

Vélez Sarsfield – River: probables formaciones

  • Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silveiro, Aaron Quiros, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Francisco Pizzini, Bruno Valdes; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
  • River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja no fueron convocados por Marcelo Gallardo. 

Gallardo borró a dos figuras de River para el trascendental duelo ante Vélez

play

Oasis: de Manchester al Britpop global

Este jugador debutó en River en 1987.

De ser campeón con Boca y River a jugar con Zidane y Maradona, y retirarse joven para ser panelista: increíble historia

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

Santiago Lencina renovó su contrato con River.

Santiago Lencina renovó su contrato con River: la millonaria cláusula para blindarlo

Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años.

Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

Rating Cero

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

últimas noticias

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Hace 6 minutos
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Hace 15 minutos
El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Hace 26 minutos
Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Hace 33 minutos
Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Hace 40 minutos