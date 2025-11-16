16 de noviembre de 2025 Inicio
Boca - Tigre, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

El Xeneize, que ya tiene asegurado el pase a los octavos de final y a la Copa Libertadores, irá en búsqueda de la victoria ante el Matador para quedar como líder de la zona y definir las siguientes rondas como local.

Boca jugará ante Tigre en La Bombonera desde las 20:15

Boca jugará este domingo frente a Tigre en La Bombonera en el marco de la 16° y última fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El Xeneize, que ya tiene asegurada la clasificación a la Copa Libertadores 2026, buscará sumar de a tres para asegurarse el liderazgo de la zona.

Boca se ilusiona con sumar un refuerzo de categoría.
El Xeneize viene de quedarse con el Superclásico por 2 a 0, siendo ampliamente superior que River y de ganarle al Matador o hasta empatando, se quedará con la punta del grupo que le permitirá definir todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este choque, el director técnico, Claudio Úbeda, tendrá una baja obligada que es la del defensor Lautaro Di Lollo que llegó a la quinta amarilla y se perderá este compromiso: sería reemplazado por Nicolás Figal, quien no juega desde el 13 de julio, en el empate 0-0 con Argentinos Juniors por la primera fecha de este toreo.

Además, en el medio campo aparecería el español Ander Herrera para reemplazar al delantero Milton Giménez, lo que permitiría que Exequiel Zeballos salga de posición de la cancha y ocupe el lugar del atacante formado en Atlanta.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de ganar por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Tigre se ubica cuarto con 22 puntos, misma cantidad que Barracas Central y Racing, a uno de los dos últimos en clasificar, el Pincha y Argentinos Juniors y a dos de Banfield que es quien está a las puertas de los playoffs. Por lo que, teniendo en cuenta la localía para los octavos de final, una derrota o un empate complicaría al Matador en su posicionamiento dentro de los clasificados, aunque no lo dejaría afuera ya que el conjunto platense y el Bicho se enfrentarán entre sí.

Boca – Tigre: hora y televisión

  • Horario: 20.15
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Fernando Espinoza

Boca – Tigre: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Juan Barinaga; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
  • Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
