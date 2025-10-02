Video: el hostil recibimiento de los hinchas de Racing a Maxi Salas, delantero de River

2 de octubre de 2025 Inicio
El delantero protagonizó la novela del mercado de pases, tras su tormentosa salida de la Academia y los fanáticos se acordaron de él en el Gigante de Arroyito: "El que no salta, es un traidor", le cantaron.

El partido del morbo, una final anticipada. Así se sintió la previa de River-Racing, por la semifinal de la Copa Argentina 2025 con las cámaras que apuntaron a un solo jugador: Maximiliano Salas. El delantero, ex La Academia, fue recibido con cánticos y silbidos por parte de los hinchas del club de Avellaneda.

La novela del mercado pases fue, sin dudas, la de Salas en invierno. El jugador surgido de All Boys se fue por la cláusula de rescisión del equipo donde fue campeón de la Copa Sudamericana, y la bronca del hincha no tardó en llegar. Así, el canto desde el Gigante de Arroyito no tardó en llegar, cuando el plantel del Millonario salió a calentar: "El que no salta, es un traidor", bajó de la popular.

El correntino, de Curuzú Cuatiá, reaccionó con la cabeza gacha y sin ningún ademán hacia la hinchada de Racing: con tranquilidad y sin entrar en polémicas continuó con la entrada el calor.

Además, silbaron a otros exjugadores del equipo cuando anunciaron la formación de River: Marcos Acuña y Juanfer Quintero no se salvaron de la reprobación de los fanáticos de la Academia. El delantero y el mediocampista colombiano se acercaron al banco de suplentes para saludar al cuerpo técnico y sus excompañeros.

