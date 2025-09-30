"Responsable": el ex River que analizó el presente del club y apuntó contra Gallardo

La eliminación de la Copa Libertadores pegó fuerte en Núñez y las críticas no tardaron en llegar. Un referente fue durísimo y habló de "ciclos terminados".

La eliminación de la Copa Libertadores fue un duro golpe para River . Pese a la ilusión, el Millonario no pudo dar vuelta la serie ante Palmeiras por cuartos de final, que terminó con un resultado global de 5 a 2. El impacto se hizo sentir en el club y un referente apuntó contra el entrenador Marcelo Gallardo.

Leonardo Astrada, quien pasó por River como jugador y como DT, aseguró que está "dolido" por la derrota. "Quería que llegara mucho más lejos, pero en cuanto a lo futbolístico y por lo que se veía del equipo, era difícil. La veía venir. No encontró todavía un funcionamiento colectivo ni regularidad", analizó en ESPN.

"Marcelo es tan responsable como todos. Cuando vos estás adentro, no es que Gallardo tiene un 90 y el resto un 5: hay responsabilidad de todos. Lo bueno es que tiene la suficiente espalda para sobrepasar este momento y poder encarar lo que tiene que venir, que tiene que ser exitoso", sostuvo.

Astrada analizó el desempeño de River en la Copa y señaló que "inicialmente no jugó ante potencias", pero "sufrió ante Libertad y en la ida contra Palmeiras, que le hizo precio en el primer tiempo". "En la mínima diferencia, cuando ellos sacaron una pequeña luz, chau. Quedaste afuera", lamentó.

El ex River consideró que el partido por Copa Argentina ante Racing, que se jugará el jueves 2 de octubre, será una oportunidad para reaccionar y cambiar la imagen del equipo. "Hay ciclos terminados. River es una evaluación constante. Terminado el año, el entrenador deberá evaluar quiénes sí y quiénes no", concluyó.

La crítica del Pollo Vignolo al plantel de River

Tras la eliminación de River de la Copa Libertadores, no tardaron en llegar las críticas y cuestionamientos al equipo de Marcelo Gallardo. Una de las voces autorizadas que analizó la derrota fue Sebastián "Pollo" Vignolo, quien fulminó al plantel en su programa de ESPN.

"Es una eliminación dura para River, porque tenía la obligación y responsabilidad de salir campeón de América, el año pasado y este. Porque es River, porque invirtió muchísima plata y porque los mismos hinchas de River pusieron la vara allá arriba", enumeró el periodista deportivo.

"Es un equipo inmaduro, que todavía está verde. Es un equipo que costó fortunas y es verde, porque ni siquiera es un equipo barato el de River. Palmeiras fue un cuco treinta minutos en la cancha de River. Al Millonario le faltó inteligencia", afirmó.