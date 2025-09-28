28 de septiembre de 2025 Inicio
River domina a Deportivo Riestra pero empata 1-1 en el Monumental por el torneo Clausura 2025

El Millonario, que busca dar vuelta la página tras la eliminación de la Copa Libertadores y recuperar la punta de la zona B, iguala con el Blanquinegro en Núñez.

River recibe a Deportivo Riestra.

River recibe a Deportivo Riestra.

River recibe a Deportivo Riestra.

River recibe a Deportivo Riestra.

River empata 1-1 con Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 10 del torneo Clausura 2025. Antony Alonso había abierto el marcador de cabeza para el Blanquinegro, mientras que luego lo igualó Giuliano Galoppo.

La Copa Libertadores 2018 fue la última que ganó River.
El entrenador de River, Marcelo Gallardo, resolvió que luego de la derrota 2-0 con Atlético Tucumán en la jornada anterior, en la que el Millonario jugó con varios suplentes por la llave con Palmeiras, Franco Armani reemplace a Jeremías Ledesma, Lucas Martínez Quarta a Sebastián Boselli, Paulo Díaz a Lautaro Rivero, Marcos Acuña a Milton Casco, Kevin Castaño a Matías Galarza Fonda y Maximiliano Salas a Facundo Colidio contra Deportivo Riestra.

Si equipo de Núñez, invicto en su estadio en lo que va del campeonato, obtiene la victoria superará al Blanquinegro en la tabla de posiciones y recuperará el liderazgo con 21 puntos.

Por su parte, el DT del Blanquinegro, Gustavo Benítez, decidió que después del triunfo 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bajo Flores, Jonatan Goitía juegue por Milton Celiz. Deportivo Riestra, que visita por primera vez el Monumental en su historia, se afianzará en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 e incluso se acercará a la zona de la Copa Libertadores en caso de derrotar a River.

Los goles de River vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura 2025

River vs. Deportivo Riestra: formaciones

  • River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
