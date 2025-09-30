30 de septiembre de 2025 Inicio
Alerta en River: la sensible baja de Gallardo para el partido ante Racing por Copa Argentina

El conjunto Millonario jugará este jueves por los cuartos de final del torneo más federal desde las 18 en el Gigante de Arroyito en Rosario.

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por el corte en duelo por Copa Libertadores

Tras el tropiezo por Copa Libertadores, River no tuvo un buen rendimiento frente a Deportivo Riestra y el punto de inflexión para dejar atrás la mala racha podría ser este jueves por Copa Argentina, pero Marcelo Gallardo ya cuenta con el primer problema para el armado del equipo.

Gallardo fue cuestionado tras la derrota y eliminación ante Palmeiras.
"Responsable": el ex River que analizó el presente del club y apuntó contra Gallardo

Es que, el Muñeco podría sufrir una sensible baja en el medio campo: Enzo Pérez, arrastra una secuela de lo que fue el choque por los cuartos de final ente Palmeiras, por el cual tampoco fue tenido en cuenta el último fin de semana.

El capitán recibió siete puntos de sutura tras un corte por encima de su rodilla izquierda y, más allá que su deseo es estar, los riesgos médicos son altos, ya que quedaría expuesto a una posible infección y provocaría que quede marginado en lo que resta de la temporada.

En caso de ausentarse, su lugar podría ser ocupado por el ex – Talleres, Juan Carlos Portillo, la como sucedió como ya lo hizo en la derrota ante Deportivo Riestra en el Monumental por la 10 fecha del Torneo Clausura.

Además de la posible ausencia del mendocino, el Muñeco planea realizar otras variantes para cortar la mala racha de cuatro caídas consecutivas: Gonzalo Montiel podría reemplazar a Fabricio Bustos y Lautaro Rivero también se metería en el once, aunque aún no se sabe si ingresará por Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz.

Mientras que Ignacio Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el equipo, lo que pondría en duda a Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, dos jugadores muy cuestionados por los hinchas.

Cuándo jugará River ante Racing por Copa Argentina

El duelo correspondiente por los cuartos de final de la Copa Argentina entre River y Racing será este jueves 30 en el Gigante de Arroyito en Rosario desde las 18.

El ganador del duelo se enfrentará a Independiente Rivadavia, quien viene de superar por 3 a 1 a Tigre. En la otra llave, en semifinales se enfrentarán Belgrano y Argentinos Juniors.

