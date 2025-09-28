La IA recomendó 3 futbolistas para que River vuelva a ganar la Libertadores: dos ya pasaron por el club

El club de Núñez quedó eliminado en cuartos de final ante Palmeiras y ya piensa en rearmarse para el año que viene. Según la inteligencia artificial, estos serían buenos refuerzos para sumar al plantel.

River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras la derrota ante Palmeiras en el cruce por cuartos de final. Aunque la Copa Argentina y el Torneo Clausura son los actuales desafíos, Marcelo Gallardo ya piensa en rearmar el equipo para el torneo continental del año que viene.

Está claro que el plantel sufrirá una profunda reestructuración de cara a 2026. Varios futbolistas perdieron terreno en la consideración del DT, mostraron bajos rendimientos o tienen contratos que finalizan el próximo 31 de diciembre, por lo que se prevé que dejarán el club de Núñez para fin de año.

Todavía no se habló de posibles refuerzos o incorporaciones, pero Gemini, la IA de Google, analizó la situación y recomendó tres futbolistas que podrían ayudar a River a ganar otra vez la Copa Libertadores. Dos de ellos ya pasaron por el club, mientras que el otro tiene experiencia en el fútbol argentino.

Gemini destacó que el jugador de 24 años "es un delantero que ya conoce la casa y ha crecido enormemente en Europa". Tras ganar dos títulos en River, la Fiorentina compró su pase en 2023, y a principios de este mes de septiembre fue anunciado como nuevo refuerzo del Valencia.

Entre sus cualidades, la IA resaltó "su capacidad para presionar, su inteligencia para moverse por el frente de ataque y su olfato goleador", que "lo convertirían en un líder indiscutible en la ofensiva de River". "Un delantero que no solo marca, sino que también hace jugar al equipo", concluyó.

Lucas Robertone

Lucas Robertone Redes sociales

El ex Vélez juega actualmente en el Almería, de la segunda división española. Estuvo cerca de concretar su vuelta a Liniers, pero finalmente se quedará en Europa al menos hasta fin de año. Para la IA, el mediocampista de 28 años "es un volante completo, con un perfil que River necesita".

"Es un box-to-box con muy buena técnica, visión de juego y capacidad de llegada al área rival. Su presencia en el mediocampo le daría al equipo equilibrio y una salida de juego más fluida, además de ser una amenaza constante con su remate de media distancia", analizó.

Facundo Medina

Facundo Medina

El defensor de 26 años llegó al Olympique de Marsella en julio de este año, después de cinco temporadas en el Lens. Con buen presente en Europa y sumando minutos en la Selección argentina, Gemini lo consideró "una opción ideal" para reforzar la defensa de River, club en el que ya jugó entre 2016 y 2018.

"Es un central con experiencia en Europa, con gran temperamento y una zurda que le permite ser una opción valiosa para la salida de balón. Su agresividad en la marca y su capacidad para ordenar la defensa lo harían un pilar fundamental en la zaga de River. Es un jugador que aporta liderazgo y jerarquía, algo vital en la Copa Libertadores", señaló.