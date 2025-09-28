28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La IA recomendó 3 futbolistas para que River vuelva a ganar la Libertadores: dos ya pasaron por el club

El club de Núñez quedó eliminado en cuartos de final ante Palmeiras y ya piensa en rearmarse para el año que viene. Según la inteligencia artificial, estos serían buenos refuerzos para sumar al plantel.

Por
La Copa Libertadores 2018 fue la última que ganó River.

La Copa Libertadores 2018 fue la última que ganó River.

X @NachoScocco32ok

River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras la derrota ante Palmeiras en el cruce por cuartos de final. Aunque la Copa Argentina y el Torneo Clausura son los actuales desafíos, Marcelo Gallardo ya piensa en rearmar el equipo para el torneo continental del año que viene.

El equipo de Gallardo quiere quedarse con la cima de la Zona B.
Te puede interesar:

River quiere dejar atrás la eliminación de la Libertadores ante Riestra

Está claro que el plantel sufrirá una profunda reestructuración de cara a 2026. Varios futbolistas perdieron terreno en la consideración del DT, mostraron bajos rendimientos o tienen contratos que finalizan el próximo 31 de diciembre, por lo que se prevé que dejarán el club de Núñez para fin de año.

Todavía no se habló de posibles refuerzos o incorporaciones, pero Gemini, la IA de Google, analizó la situación y recomendó tres futbolistas que podrían ayudar a River a ganar otra vez la Copa Libertadores. Dos de ellos ya pasaron por el club, mientras que el otro tiene experiencia en el fútbol argentino.

Lucas Beltrán

Lucas Beltrán River

Gemini destacó que el jugador de 24 años "es un delantero que ya conoce la casa y ha crecido enormemente en Europa". Tras ganar dos títulos en River, la Fiorentina compró su pase en 2023, y a principios de este mes de septiembre fue anunciado como nuevo refuerzo del Valencia.

Entre sus cualidades, la IA resaltó "su capacidad para presionar, su inteligencia para moverse por el frente de ataque y su olfato goleador", que "lo convertirían en un líder indiscutible en la ofensiva de River". "Un delantero que no solo marca, sino que también hace jugar al equipo", concluyó.

Lucas Robertone

Lucas Robertone

El ex Vélez juega actualmente en el Almería, de la segunda división española. Estuvo cerca de concretar su vuelta a Liniers, pero finalmente se quedará en Europa al menos hasta fin de año. Para la IA, el mediocampista de 28 años "es un volante completo, con un perfil que River necesita".

"Es un box-to-box con muy buena técnica, visión de juego y capacidad de llegada al área rival. Su presencia en el mediocampo le daría al equipo equilibrio y una salida de juego más fluida, además de ser una amenaza constante con su remate de media distancia", analizó.

Facundo Medina

Facundo Medina

El defensor de 26 años llegó al Olympique de Marsella en julio de este año, después de cinco temporadas en el Lens. Con buen presente en Europa y sumando minutos en la Selección argentina, Gemini lo consideró "una opción ideal" para reforzar la defensa de River, club en el que ya jugó entre 2016 y 2018.

"Es un central con experiencia en Europa, con gran temperamento y una zurda que le permite ser una opción valiosa para la salida de balón. Su agresividad en la marca y su capacidad para ordenar la defensa lo harían un pilar fundamental en la zaga de River. Es un jugador que aporta liderazgo y jerarquía, algo vital en la Copa Libertadores", señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El momento en el que el DT de Corea del Sur realizó el pedido con la tarjeta verde. 

La tarjeta verde hizo su debut en el Mundial Sub-20 en Chile: para qué es y cómo funciona

Luego de 16 años en el fútbol, eligió la tranquilidad de la montaña como proyecto de vida.

Salió campeón del fútbol argentino y ahora es dueño de cabañas de montaña

Racing recibe a su clásico rival en el Cilindro de Avellaneda.

Clásico de contrastes: Racing e Independiente chocan en Avellaneda

El gesto de Di María con los hinchas de Gimnasia LP.
play

Rosario Central goleó a Gimnasia LP por 3-0: el pedido de disculpas de Di María a los hinchas del Lobo

El capitán Gastón Hernández grita con alma y vida su gol.
play

San Lorenzo le regaló una victoria a su gente: derrotó 2-0 a Godoy Cruz en el Bajo Flores

Abel Osorio, la gran figura de la noche en Florencio Varela.
play

Boca perdió 2-1 con Defensa y Justicia en Varela y salió de la zona de Copa Libertadores

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Hace 7 minutos
Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.

Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

Hace 18 minutos
Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Hace 27 minutos
Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

Hace 29 minutos
Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Hace 41 minutos