2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Federico Sturzenegger defendió a José Luis Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

El ministro de Descentralización apoyó al diputado y candidato a senador nacional libertario, en medio del escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico, y expresó que el equipo que gobierna es "el más honesto que ha gestionado en Argentina".

Por
José Luis Espert y Federico Sturzenegger

José Luis Espert y Federico Sturzenegger, diputado y ministro, respectivamente.

@joseluisespert

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió al candidato a senador nacional libertario, José Luis Espert, quien se encuentra envuelto en un escándalo por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos y expresó: "No es Espert el que debe explicar, sino Grabois el que tiene que aportar pruebas".

Te puede interesar:

La Libertad Avanza canceló otro acto de Espert y hay dudas por su candidatura

En diálogo con el medio cordobés La Voz del Interior, el funcionario se metió de lleno en la campaña electoral y consideró que la denuncia de vinculaciones con el narcotráfico es una acusación tendiente a restarle chances al candidato bonaerense. “Acá el que tiene que demostrar en la Justicia lo que dice es Grabois. En la campaña anterior fueron los audios de (Diego) Spagnuolo, pero ahora se abrió el teléfono de Spagnuolo y parece que no hay nada. Ahora es Espert".

Además, agregó: "Siempre atacan queriendo lesionar la moralidad de los integrantes del Gobierno, justamente ellos que tienen a su expresidenta presa porque se robaron la plata de las rutas. Tienen ese modus operandi, de tratar de afectar la moralidad y no vamos a entrar en ese juego”.

sturzenegger
Sturzenegger habló en Córdoba.

Sturzenegger habló en Córdoba.

En ese mismo sentido, Sturzenegger también apoyó a la gestión libertaria y aseguró: “Somos un grupo muy grande de gente honesta tratando de sacar el país adelante. Ni hablar del presidente Javier Milei, que es casi un asceta, una persona totalmente desapegada de los bienes materiales, apasionado por la libertad y por sacar adelante el país. No tenemos que hacer nada nosotros, son ellos los que tienen que demostrar lo que dicen”.

Finalmente, Sturzenegger evitó responder si pone las manos en el fuego por Espert, pero se manifestó confiado en todo el equipo. “Yo soy parte de un equipo y tengo que confiar en el equipo. No voy a entrar en la psiocopateada de esta gente, porque recuerdo lo que fue en el Gobierno de Macri el caso de Santiago Maldonado. No es sano entrar en ese juego. Soy parte de un equipo y creo que es el equipo más honesto que ha gestionado la Argentina, empezando por el propio presidente”, concluyó.

Noticias relacionadas

Guillermo Francos le pide explicaciones a José Luis Espert. 

Francos también apuntó contra Espert: "Tiene que dar una explicación clara y contundente"

El Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso.

Otro golpe al Gobierno: el Senado ratificó las leyes vetadas sobre universidades y Garrahan

Tras el revés legislativo y a semanas de las elecciones, Milei anunció un proyecto de reforma del Código Penal

Tras el revés legislativo y a semanas de las elecciones, Milei anunció un proyecto de reforma del Código Penal

Mauricio Macri retomó el diálogo con Javier Milei, tras un año sin hablarse. 

La advertencia de Macri a Milei sobre el vínculo con Estados Unidos: "Apostar a un único socio sería limitarnos"

Patricia Bullrich. 

Rumbo a octubre, Patricia Bullrich busca cuidar a su electorado y consolidar su figura en la Ciudad

El Gobierno acelera la privatización de Nucleoeléctrica, limitando la soberanía y autonomía de Argentina

Del superávit a la privatización: qué pasará con Nucleoeléctrica Argentina

Rating Cero

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

últimas noticias

José Luis Espert y Federico Sturzenegger, diputado y ministro, respectivamente.

Sturzenegger defendió a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Grabois el que tiene que aportar pruebas"

Hace 19 minutos
Nicolás Maduro fue acusado de liderar el Cartel de los Soles.

Venezuela denunció que Estados Unidos desplegó aviones de combate cerca de su territorio

Hace 21 minutos
El cadáver fue encontrado aproximadamente a 50 metros de la orilla.

Encontraron en Berisso el cuerpo de un joven que era buscado en el Río de la Plata

Hace 43 minutos
La fiscalía de Berazategui sigue buscando más agresores involucrados en este circuito de explotación infantil.

Horror en Quilmes: detuvieron a una pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

Hace 59 minutos
El Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso.

Otro golpe al Gobierno: el Senado ratificó las leyes vetadas sobre universidades y Garrahan

Hace 1 hora