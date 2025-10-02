Venezuela denunció que Estados Unidos desplegó aviones de combate cerca de su territorio

Al menos cinco aeronaves norteamericanas habrían volado sobre la región de Maiquetía. "Es una gran amenaza contra la nación", aseguró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves que se habría detectado la presencia de al menos cinco aviones de combate de Estados Unidos que sobrevolaban cerca de sus fronteras, puntualmente al norte del litoral central del país. "Es una gran amenaza contra la seguridad de la nación", aseguró el funcionario.

Estos aviones de combate estadounidenses sobrevolando cerca del espacio aéreo venezolano significan un nuevo episodio de la reciente escalada de la tensión entre ambos países que se encuentran al borde de desatar una guerra. El primero de ellos sucedió cuando la gestión de Donald Trump inició, a finales de agosto, una supuesta cruzada antidrogas en el Caribe en la que acusó al presidente latinoamericano de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.

"No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela . Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional", advirtió Padrino López . "Se ha detectado en el sistema integrado de defensa aérea, dentro de la región de Maiquetía, a más de cinco aviones vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35 mil pies", informó el ministro de Defensa.

"Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido acercar a las costas venezolanas" , acusó Padrino López.

Estados Unidos intensificará la guerra contra las drogas

Este mismo jueves también se ha conocido que Trump intensificará la guerra contra las drogas que inició el otrora presidente Richard Nixón, también republicano, en la década de los '70. Así lo confirma un memorándum de la Casa Blanca enviado al Congreso y que fue filtrado a la prensa local.

En el mencionado documento, Trump califica como "combatientes ilegales" a los miembros de las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Para el presidente norteamericano, uno de los más criminales más peligrosos es Nicolás Maduro, el Presidente de Venezuela.

En agosto, después de hundir diferentes embarcaciones acusadas de transportar drogas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de captura contra Maduro por considerarlo el lider del Cartel de los Soles.