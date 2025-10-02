2 de octubre de 2025 Inicio
El calvario que vivieron 3 ex River: un descenso histórico que impactó a todos

Los jugadores no pudieron evitar la mala temporada de su actual equipo, que perdió la categoría por segunda vez en dos años. Uno de ellos ya había protagonizado el descenso de 2011 con el Millonario.

Por
Los 3 River que vivieron un descenso doloroso.

Los 3 River que vivieron un descenso doloroso.

La Primera Nacional entró en su etapa definitoria, ya que este domingo 5 de octubre termina la fase regular y se conocerán todos los clasificados al Reducido que irán en busca del ascenso. Pero también se decide lo que pasa en el fondo de la tabla, donde un descenso histórico impactó a todos y en el que estuvieron implicados tres ex River.

Se trata de Arsenal de Sarandí, que perdió la categoría en la anteúltima fecha y llega ya descendido al partido ante Alvarado. El equipo del Viaducto, que en 2026 estará en la Primera B Metropolitana, no jugaba en la tercera categoría del fútbol argentino desde hace 33 años, en la temporada 1992-1993.

La debacle se veía venir: el equipo de Darío Franco ya había tenido una mala campaña en la temporada 2024, en la que se salvó en la última fecha, y este año no logró levantar cabeza. Solo ganó 7 de los 33 partidos que jugó en la temporada, y la derrota 2 a 1 ante Deportivo Madryn del domingo 28 terminó de sentenciarlo.

Arsenal de Sarandí descenso 2025

Tres ex River fueron protagonistas del calvario de Arsenal. Dos de ellos son los juveniles Talo Colletta y Esteban Fernández, que se formaron en las inferiores del Millonario pero no llegaron a debutar en Primera. El tercero es Fabián Bordagaray, quien vivió el histórico descenso de 2011.

Los títulos de Arsenal en su historia

El presente de Arsenal de Sarandí contrasta con los años de éxito que vivió en las últimas dos décadas, cuando llegó a ganar títulos a nivel nacional e internacional. El club ascendió a Primera en 2002; ganó la Copa Sudamericana 2007 y, al año siguiente, obtuvo la Copa Suruga Bank.

Cuatro años después llegaron los títulos locales: el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013. En total, fueron cinco campeonatos en seis años. Después de eso, el rendimiento del equipo empezó a decaer y descendió a la segunda categoría en 2023.

