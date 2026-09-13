13 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: el golazo de Lionel Messi en el 2 a 2 entre Inter de Miami y Nashville

El mejor del mundo clavó un zurdazo al ángulo, llegó al tanto número 19 en temporada y es el máximo anotador de la MLS.

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Así fue el golazo de Lionel Messi en el 2 a 2 entre Inter de Miami y Nashville

Así fue el golazo de Lionel Messi en el 2 a 2 entre Inter de Miami y Nashville

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Inter Miami. El capitán argentino marcó un golazo para poner el 2-1 ante Nashville, pero su equipo no pudo quedarse con los tres puntos y terminó empatando 2-2 por la MLS.

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Nashville comenzó arriba con un gol de Sam Surridge a los cuatro minutos. Inter Miami reaccionó y llegó al empate mediante un gol en contra de Reed Baker-Whiting. En el segundo tiempo apareció Messi.

A los 17 minutos del complemento, Rodrigo De Paul asistió al rosarino, que sacó un potente zurdazo desde afuera del área y clavó la pelota en el ángulo para poner el 2-1.

El tanto significó además el 19° gol de Messi en la actual temporada de la MLS, con el que quedó como máximo goleador del campeonato. El argentino superó a Petar Musa, delantero de FC Dallas, que suma 18.

Sin embargo, cuando Inter Miami parecía encaminado al triunfo, Surridge volvió a marcar en el descuento y estableció el 2-2 definitivo. Con este resultado, Inter Miami continúa segundo en la Conferencia Este, nueve puntos por detrás de Nashville, que se mantiene como líder con 54 unidades.

Cuándo vuelve a jugar Messi en Inter Miami

El próximo partido de Messi será el miércoles 16 de septiembre, cuando Inter Miami reciba a Cruz Azul por la Campeones Cup. Luego, el equipo volverá a jugar por la MLS el domingo 20 de septiembre ante San Diego FC.

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