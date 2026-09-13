Este pueblo de España busca vecinos y da lugar a todo tipo de emprendimientos: qué ofrece Una alternativa para quienes buscan tranquilidad y nuevas oportunidades lejos de las grandes ciudades. Por Agregar C5N en









Este es el pueblo de españa ubicado entre las montañas que busca nuevos vecinos. Holapueblo

Un pequeño pueblo español busca atraer nuevos habitantes mediante un programa de repoblación rural.

Su ubicación ofrece naturaleza, tranquilidad y acceso cercano a distintos servicios.

La localidad cuenta con buena conexión a internet y condiciones favorables para quienes trabajan a distancia.

Hay oportunidades para emprender en turismo, oficios, gastronomía y actividades digitales. Cambiar el ritmo de la ciudad por una vida rodeada de naturaleza es una posibilidad que algunos pueblos españoles buscan impulsar con la llegada de nuevos habitantes. En ese grupo aparece Cabra de Mora, una pequeña localidad de Teruel que forma parte de un programa destinado a conectar municipios rurales con personas que quieran mudarse y desarrollar allí un proyecto.

El pueblo tiene apenas 75 habitantes y está ubicado a 1.085 metros de altitud, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Teruel y a solo diez de Mora de Rubielos, donde los vecinos pueden acceder a distintos servicios. El entorno combina montañas, ríos, senderos y varios atractivos turísticos.

El pueblo tiene apenas 75 habitantes y esta a casi 1100 msnm. Heraldo de Aragón La propuesta puede resultar especialmente interesante para quienes trabajan a distancia. Cabra de Mora cuenta con fibra óptica y cobertura 5G, mientras que una línea de colectivo conecta la localidad con Teruel tres veces por semana. Además, el pueblo tiene consultorio médico y algunos servicios vinculados con la gastronomía y el alojamiento.

Así es Teruel, el pueblo español que busca repoblarse Más allá de sus características naturales, Cabra de Mora también conserva distintos espacios que pueden favorecer el desarrollo de actividades vinculadas con el turismo. Entre ellos se encuentran la iglesia de San Miguel y la ermita de la Escala Santa, declaradas Bien de Interés Cultural. Las estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre también están relativamente cerca.

Para quienes buscan emprender, las alternativas son variadas. Hay una masía que podría convertirse en alojamiento rural y una nave industrial de unos 500 metros cuadrados disponible para desarrollar una actividad. También aparecen oportunidades relacionadas con oficios como la construcción, la electricidad, la fontanería y la hostelería, además de negocios que puedan funcionar de manera digital.

Con paisajes montañosos, el pueblo cuenta con múltiples opciones de trabajo. Holapueblo El programa Holapueblo es el encargado de conectar a los interesados con la localidad y analizar sus proyectos. Cabra de Mora ya recibió a diez nuevas familias durante los últimos años y cuenta con una asociación local que acompaña a quienes llegan. De esta manera, el pequeño pueblo busca seguir sumando vecinos y darle espacio a nuevas ideas sin perder su esencia rural.