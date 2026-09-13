13 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo de España busca vecinos y da lugar a todo tipo de emprendimientos: qué ofrece

Una alternativa para quienes buscan tranquilidad y nuevas oportunidades lejos de las grandes ciudades.

Por
Este es el pueblo de españa ubicado entre las montañas que busca nuevos vecinos.

Este es el pueblo de españa ubicado entre las montañas que busca nuevos vecinos.

Holapueblo
  • Un pequeño pueblo español busca atraer nuevos habitantes mediante un programa de repoblación rural.
  • Su ubicación ofrece naturaleza, tranquilidad y acceso cercano a distintos servicios.
  • La localidad cuenta con buena conexión a internet y condiciones favorables para quienes trabajan a distancia.
  • Hay oportunidades para emprender en turismo, oficios, gastronomía y actividades digitales.

Cambiar el ritmo de la ciudad por una vida rodeada de naturaleza es una posibilidad que algunos pueblos españoles buscan impulsar con la llegada de nuevos habitantes. En ese grupo aparece Cabra de Mora, una pequeña localidad de Teruel que forma parte de un programa destinado a conectar municipios rurales con personas que quieran mudarse y desarrollar allí un proyecto.

Roseto Valfortore busca atraer nuevos habitantes.
Te puede interesar:

Este pueblo italiano ofrece sueldo de 5.000 euros, empleo fijo y casas a bajo costo: cómo se llama

El pueblo tiene apenas 75 habitantes y está ubicado a 1.085 metros de altitud, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Teruel y a solo diez de Mora de Rubielos, donde los vecinos pueden acceder a distintos servicios. El entorno combina montañas, ríos, senderos y varios atractivos turísticos.

El pueblo tiene apenas 75 habitantes y esta a casi 1100 msnm.

El pueblo tiene apenas 75 habitantes y esta a casi 1100 msnm.

La propuesta puede resultar especialmente interesante para quienes trabajan a distancia. Cabra de Mora cuenta con fibra óptica y cobertura 5G, mientras que una línea de colectivo conecta la localidad con Teruel tres veces por semana. Además, el pueblo tiene consultorio médico y algunos servicios vinculados con la gastronomía y el alojamiento.

Así es Teruel, el pueblo español que busca repoblarse

Más allá de sus características naturales, Cabra de Mora también conserva distintos espacios que pueden favorecer el desarrollo de actividades vinculadas con el turismo. Entre ellos se encuentran la iglesia de San Miguel y la ermita de la Escala Santa, declaradas Bien de Interés Cultural. Las estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre también están relativamente cerca.

Para quienes buscan emprender, las alternativas son variadas. Hay una masía que podría convertirse en alojamiento rural y una nave industrial de unos 500 metros cuadrados disponible para desarrollar una actividad. También aparecen oportunidades relacionadas con oficios como la construcción, la electricidad, la fontanería y la hostelería, además de negocios que puedan funcionar de manera digital.

Con paisajes montañosos, el pueblo cuenta con múltiples opciones de trabajo.

Con paisajes montañosos, el pueblo cuenta con múltiples opciones de trabajo.

El programa Holapueblo es el encargado de conectar a los interesados con la localidad y analizar sus proyectos. Cabra de Mora ya recibió a diez nuevas familias durante los últimos años y cuenta con una asociación local que acompaña a quienes llegan. De esta manera, el pequeño pueblo busca seguir sumando vecinos y darle espacio a nuevas ideas sin perder su esencia rural.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este es el antiguo pueblo italiano que busca nuevos habitantes.

Cuál es el pueblo de Italia que está a 1 sola hora de Roma y busca argentinos para repoblarse

Norma es una pequeña localidad de la región de Lazio, Italia, ubicada a unos 70 kilómetros de Roma.

Este pueblo de Italia vende casas a sólo 1 euro para conseguir más vecinos: dónde queda

Una técnica necesaria. 

Meditación de la paz: "Donde había miedo, hay amor"

El vinagre de manzana es uno de los ingredientes utilizados en este sencillo truco casero para mantener a los mosquitos alejados del hogar.

Con ingredientes naturales: este es el truco ideal para alejar a los mosquitos de tu casa

Este es el truco para saber el punto de la carne sin cortarla.

Cómo es el truco para saber si la carne está jugosa o seca sin necesidad de cortarla

Las verduras pueden conservarse en el freezer con distintos métodos para mantener su sabor y aprovecharlas por más tiempo.

Así es el truco para congelar las verduras y que mantengan el mismo sabor

Rating Cero

Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia.

Así es el look effortless que lució Antonela Roccuzzo y se mantiene como tendencia

La cantante relató cómo fue la colocación de un chip hormonal y los cambios que produjo en su vida.
play

Gladys "La Bomba Tucumana" se puso un chip hormonal y contó los efectos: "Estoy como..."

¿Tini le fue infiel a De Paul?

Aseguran que Tini Stoessel le fue infiel a Rodrigo De Paul con un famoso cantante: "Chapaban a lo loco"

El hijo de Gilda participó de un homenaje a su madre en Pasión de Sábado.

El hijo de Gilda la recordó a 30 años de su muerte: "Intenté escaparme de su figura, pero no pude"

La Joaqui y Tiago confirmaron su relación con una tierna foto.

Tras su escandalosa separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: "Qué nervios"

Eugenia China Suárez y una publicación que abrió el debate.

La China Suárez volvió a mostrarse sin Icardi y un detalle encendió las alarmas: ¿crisis en la casa de los sueños?

últimas noticias

En 1810,, Mariano Moreno anunció la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.

Bibliotecas porteñas: de las imponentes a las populares, un refugio de patrimonio y lectura

Hace 8 minutos
Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia.

Así es el look effortless que lució Antonela Roccuzzo y se mantiene como tendencia

Hace 10 minutos
Este es el pueblo de españa ubicado entre las montañas que busca nuevos vecinos.

Este pueblo de España busca vecinos y da lugar a todo tipo de emprendimientos: qué ofrece

Hace 21 minutos
Así estará el clima durante el fin de semana y los días previos al inicio de la primavera.

Nubes e inestabilidad: así será el clima del fin de semana y los días previos al inicio de la primavera

Hace 30 minutos
Conocé todos los detalles sobre los nuevos robots de Tesla.

Tesla apuesta por uno de sus proyectos que más sorprende: así son sus robots humanoides

Hace 41 minutos