Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Atlético Tucumán El Millonario derrotó 2-1 al Decano por la novena fecha del campeonato, por lo que consiguió su tercer triunfo consecutivo. Ahora, se preparará para su próximo partido. Por Agregar C5N en









River le ganó a Atlético Tucumán. X (@LigaAFA)

River derrotó 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió su tercer triunfo consecutivo con la dirección técnica de Leonardo Ponzio. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de River será contra Huracán, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce, que se jugará el sábado desde las 19 en el estadio Monumental, será clave ya que el Millonario buscará su cuarta victoria al hilo y ratificar su permanencia en los puestos de playoff, además de luchar por ingresar a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual.

Leonardo Ponzio, DT de River. El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el Globo se produjo el 12 de marzo, cuando el equipo de Núñez se impuso 2-1 con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. En aquel partido, Eduardo Coudet debutó como entrenador del Millonario y el equipo jugó a un alto nivel de a ratos, aunque con el correr de los encuentros empeoró su desempeño hasta el despido del DT.

Por lo pronto, con la dirección técnica de Ponzio, River acumula tres triunfos consecutivos tras derrotar a Banfield (3-2), Independiente Rivadavia (3-1) y Atlético Tucumán (2-1). De esta manera, subió posiciones en ambas tablas y pretende cerrar el año con el título y el acceso a la Copa Libertadores 2027 después de no participar en la actual edición.

River: Matías Viña se fue a Cruzeiro y ya no quedan borrados en Cantilo El polémico capítulo de los futbolistas relegados en River Plate llegó a su fin tras un proceso de 87 días y una inversión de u$s45 millones de dólares que no fue la esperada. Con las partidas del defensor uruguayo Matías Viña y del lateral derecho Fabricio Bustos, el predio de Cantilo, el espacio cercano al Estadio Monumental donde el grupo de marginados se entrenaba de forma separada, se vació definitivamente.