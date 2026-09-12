12 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Atlético Tucumán

El Millonario derrotó 2-1 al Decano por la novena fecha del campeonato, por lo que consiguió su tercer triunfo consecutivo. Ahora, se preparará para su próximo partido.

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River le ganó a Atlético Tucumán.

River le ganó a Atlético Tucumán.

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River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán.
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El próximo encuentro de River será contra Huracán, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce, que se jugará el sábado desde las 19 en el estadio Monumental, será clave ya que el Millonario buscará su cuarta victoria al hilo y ratificar su permanencia en los puestos de playoff, además de luchar por ingresar a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Leonardo Ponzio, DT de River.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el Globo se produjo el 12 de marzo, cuando el equipo de Núñez se impuso 2-1 con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. En aquel partido, Eduardo Coudet debutó como entrenador del Millonario y el equipo jugó a un alto nivel de a ratos, aunque con el correr de los encuentros empeoró su desempeño hasta el despido del DT.

Por lo pronto, con la dirección técnica de Ponzio, River acumula tres triunfos consecutivos tras derrotar a Banfield (3-2), Independiente Rivadavia (3-1) y Atlético Tucumán (2-1). De esta manera, subió posiciones en ambas tablas y pretende cerrar el año con el título y el acceso a la Copa Libertadores 2027 después de no participar en la actual edición.

River: Matías Viña se fue a Cruzeiro y ya no quedan borrados en Cantilo

El polémico capítulo de los futbolistas relegados en River Plate llegó a su fin tras un proceso de 87 días y una inversión de u$s45 millones de dólares que no fue la esperada. Con las partidas del defensor uruguayo Matías Viña y del lateral derecho Fabricio Bustos, el predio de Cantilo, el espacio cercano al Estadio Monumental donde el grupo de marginados se entrenaba de forma separada, se vació definitivamente.

La salida de Matías Viña se concretó mediante un acuerdo entre Cruzeiro y Flamengo, club dueño de su ficha que aceptó cederlo a préstamo por seis meses sin opción de compra al equipo de Belo Horizonte. El lateral uruguayo de 28 años finalizó anticipadamente su cesión en Núñez, donde apenas disputó 14 partidos oficiales y quedó al margen del equipo para evitar activar una cláusula de compra obligatoria fijada en u$s4,5 millones si alcanzaba el 50% de las presencias del año.

Por su parte, Fabricio Bustos acordó la rescisión de su contrato -que expiraba en diciembre de 2027- para continuar su carrera profesional en el Coritiba de Brasil.

La nómina de futbolistas que pasaron por Cantilo incluyó a 13 profesionales apartados por la dirigencia tras el primer semestre del año. Nombres de experiencia como Germán Pezzella, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Kendry Páez formaron parte de esta lista junto a varios juveniles e incorporaciones recientes. El éxodo masivo se resolvió progresivamente mediante cinco rescisiones de contrato, seis cesiones a préstamo y la finalización de dos préstamos temporales.

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